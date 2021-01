Lutto nel mondo del Cinema, morta a causa della sla la regista Stacy Title

Il mondo del cinema piange la prematura scomparsa di Stacy Title: la regista di The Bye Bye Man è morta a 56 anni a causa della Sla.

Non si è arresa fino all’ultimo, tentando con tutte le sue forze di realizzare una pellicola che avrebbe rappresentato una sorta di lascito cinematografico per tutti gli appassionati. Stacy Title era così, una donna forte e di talento, amante della vita e vogliosa di godersela sino all’ultimo momento. Purtroppo, però, un male incurabile e devastante l’ha uccisa a soli 56 anni, togliendo al mondo di Hollywood e agli appassionati di cinema di tutto il mondo una regista di grande talento.

Come sapranno bene i fan, Stacy era malata di Sla da diversi anni, una malattia che altera le funzioni motorie e quelle cognitive che al momento non ha cure, solo metodi per ritardarne la progressione degli effetti. Nel 2018, consapevole che prima o poi quel male l’avrebbe uccisa, ha dichiarato a THR: “Non voglio morire, ma alla fine lo farò. Ma fino ad allora voglio vivere e dirigere, fare ciò che amo farà parte della mia eredità. Io non voglio stare bloccata sulla mia sedia. Penso che questo sarà un processo bellissimo, divertente e stimolante per tutti noi, e sono felice. Voglio rimanere felice”.

Chi era Stacy Title

Nata a New York il 21 febbraio del 1964, Stacy Title è cresciuta con una passione per il cinema ed ha realizzato il suo sogno di diventare una regista all’inizio degli anni ’90. Il suo primo corto –Down on the Waterfront– è uscito nel 1993 ed è stato candidato agli Oscar come miglior cortometraggio. Il primo film è giunto un paio di anni dopo, una commedia crime con protagonista il marito Jonathan Penner ed una giovanissima Cameron Diaz intitolata ‘Una cena quasi perfetta’.

Negli anni successivi ha continuato con il genere chrime, prima dirigendo ‘Il Diavolo Dentro’, successivamente sceneggiando ‘The Lone Ranger’. Negli anni 2000 ha virato sul genere horror, prima con ‘Hood of Horror’ e successivamente con l’acclamato ‘The Bye Bye Man‘. Era sposata con Jonathan Penner da 30 anni, attore professionista con il quale ha avuto due figli.

