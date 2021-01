Tra i nomi più importanti della moda italiana, Krizia è stata una stilista davvero innovatrice e rivoluzionaria. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Non si può dire moda senza dire Krizia: la compianta stilista bergamasca che ha apportato incredibili innovazioni nella moda femminile e non solo. Rigore, semplicità e grande originalità e determinazione gli ingredienti principali del distintivo stile di Krizia, morta all’età di 90 anni qualche anno fa a causa di un malore improvviso. Ma ecco la storia di una delle donne più importanti nella moda internazionale.

Krizia, la sua storia e la sua carriera

Krizia è nata come Mariucci Mandelli il 31 gennaio 1925 a Bergamo. Ha scelto il suo nome d’arte da uno dei dialoghi di Platone. La sua attività nel mondo della moda è iniziata nel lontano 1954 in un laboratorio in cui lavorava con Flora Dolci, sua socia ina affari e altre collaboratrici. I suoi primi progetti innovativi riguardavano le gonne che progetta, realizza e poi porta in giro in una valigia a scopo promozionale.

La sua prima collezione al SAMIA è arrivata nel 1957, in una delle prime rappresentazioni pubbliche in cui venivano presentati abiti e collezioni agli spettatori. In quell’occasione Krizia ha presentato degli abiti con delle grandi stampe di frutti che puntavano sull’estrema semplicitià. La critica aveva già cominciato a tenere d’occhio questa nuova stilista giovane e originale.

Non a caso, nel 1964 Krizia ha presentato la sua prima sfilata autonoma a Palazzo Pitti, vincendo il Premio “Critica della Moda” facendo un debutto incredibile nel mondo della moda italiana e internazionale. Sempre originale e controcorrente, Krizia spesso intercettava la moda del momento per proporre qualcosa di opposto e sempre d’impatto. Come quando, negli anni ’70 l’epoca del maxi e midi, ha presentato dei pantaloncini cortissimi. Krizia è deceduta per un malore all’età di 90 anni il 6 dicembre 2015.