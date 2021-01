Juventus – Genoa Coppa Italia: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Juventus e Genoa è valido per gli ottavi di Coppa Italia: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Non c’è tregua per le squadre italiane impegnate nelle principali competizioni: in queste ore si stanno giocando gli ottavi di finale della Coppa Italia e si va componendo il tabellone dei quarti. C’è sicuramente subito un big match, nel prossimo turno, il derby milanese tra Inter e Milan. Alle 20.45 invece la Juventus affronta il Genoa.

Leggi anche -> Calcio in lutto: morto Fabio Enzo, l’ex romanista decise un derby

Le due squadre hanno in campionato posizioni di classifica totalmente diverse: i campioni d’Italia, dopo aver battuto il Milan capolista, hanno acquistato nuova fiducia in campionato e stanno risalendo la classifica, grazie a tre vittorie consecutive, la squadra ligure invece arranca in zona salvezza.

Leggi anche –> Dramma durante la partita: calciatore muore di infarto in campo FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Juventus – Genoa e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera all’Allianz Stadium di Torino tra i padroni di casa della Juventus e il Genoa è un’esclusiva Rai e sarà quindi visibile per tutti su Raiuno a partire dalle 20.45, ma non solo. Infatti, chi non potrà seguire davanti al teleschermo la partita, ha la possibilità di vederla in diretta streaming su Raiplay, piattaforma web del servizio pubblico, sempre in chiaro.

Per quanto riguarda i precedenti in Coppa Italia tra queste due squadre, schiacciante è il predominio bianconero, che ha vinto ben otto confronti degli undici disputati, con appena due pareggi e una sola sconfitta. Questa peraltro risale addirittura al 1939, quando le due squadre si affrontarono per la prima volta nella coppa nazionale. In quattro occasioni, dopo aver eliminato il Genoa, la Juventus è arrivata fino alla finale della competizione, vincendola.

Juventus e Genoa, le due squadre in campo: le formazioni

Pirlo e Ballardini stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni in campo:

JUVE (4-4-2): Buffon; Demiral, Dragusin, Chiellini, Frabotta; Bernardeschi, Arthur, Rabiot, Portanova; Kulusevski, Morata

GENOA (3-5-2): Paleari; Bani, Goldaniga, Masiello; Ghiglione, Lerager, Badelj, Rovella, Czyborra; Scamacca, Destro