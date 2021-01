Il Segreto, anticipazioni puntate dal 18 al 22 gennaio

Il Segreto non smette mai di stupire e anche la prossima settimana ritorna con il suo consueto appuntamento.

Non manca poco alla fine della soap opera spagnola che ha fatto breccia nei cuori degli italiani. Presto arriverà l’ultima puntata e la fiction saluterà Canale 5 e i moltissimi telespettatori.

Nonostante si vada verso la fine, non mancano le anticipazioni sulle puntate della prossima settimana. Scopriamo di cosa si tratta e quali intrighi dovranno affrontare i personaggi.

Il Segreto: anticipazioni puntate della prossima settimana

Secondo alcune rivelazioni, Don Ignacio si troverà ad essere il protagonista di un duro scontro con Manuela. Quest’ultima è certa che Donna Begona sia ancora mentalmente instabile, ma la donna accuserà Manuela di voler prendere il suo posto nella famiglia Solozabal perché innamorata di Ignacio.

Nel frattempo Alicia e Tomas prenderanno strade diverse. Il De Los Vivos è più che mai deciso ad entrare nella setta segreta degli Arcangeli. Questa setta è intenta a preparare un attacco. Tomas discute anche con Maqueda e lo accusa di tradimento: si sarebbe accordato con l’uomo intenzionato ad acquistare la miniera. Maqueda verrà poi ritrovato in un fosso dopo essere stato malmenato. L’identità del colpevole rimane sconosciuta.

Nelle prossime puntate continueranno anche gli attriti tra Donna Francisca ed Emilia che discuteranno sulla salute di Raimundo. La Montenegro non vuole assolutamente continuare con altri trattamenti per non tormentare ulteriormente l’uomo.

La famiglia Miranar ha lasciato Onesimo ad occuparsi del negozio dato che è partita per Siviglia. L’uomo però tormenterà tutti i clienti. Ci saranno anche altri intrighi perché Pablo partirà in segreto per cercare la madre a Bilbao, mentre Don Ignacio scoprirà che Urrutia è stato trasferito a Puente Viejo. In tutto questo trambusto, Alicia potrebbe essere rimasta coinvolta in un attentato.