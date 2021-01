Giosué Ruotolo in Cassazione, la sentenza: ha ucciso lui Teresa e Trifone

Il processo contro Giosué Ruotolo è arrivato oggi in Cassazione, la sentenza definitiva: ha ucciso lui Teresa e Trifone.

Diventata definitiva la condanna per Giosué Ruotolo, ritenuto l’autore del duplice omicidio di Teresa Costanza e Trifone Ragone, avvenuto a Pordenone la sera del 17 marzo 2015 nel parcheggio del Palazzetto dello Sport. La vicenda, nel momento in cui avvenne, tenne molti inchiodati a giornali, web e tv, in attesa di scoprire la verità.

Oggi si è concluso l’ultimo atto di questa drammatica vicenda, con Ruotolo che è stato condannato all’ergastolo, con sentenza che passa così ora in giudicato, divenendo definitiva, dalla Corte di Cassazione. La sentenza di primo grado era stata emessa dalla Corte d’assise di Udine l’8 novembre 2017.

La difesa di Giosué Ruotolo, condannato anche in Cassazione

Quasi due anni fa, a marzo 2019, il giudizio di Appello era sempre stato di ergastolo per il giovane accusato di aver ucciso il suo commilitone e la fidanzata. La rabbia e la gelosia, secondo le indagini condotte negli anni, sarebbero il movente di questo atroce delitto. Il pm Pier Umberto Vallerin nella sua requisitoria del processo di primo grado aveva affermato: “L’odio verso Trifone e la gelosia verso Teresa lo avevano assalito già da tempo”.

Giosué Ruotolo, invece, si è sempre proclamato innocente e nel corso di dichiarazioni spontanee pronunciate prima della sentenza di Appello aveva rilevato: “Tra me e Trifone c’era un rapporto cordiale. Sono stato condannato all’ergastolo, ma di mio in questo processo non c’è nulla, come confermato anche dai Ris di Parma. Non ho mai litigato né verbalmente né fisicamente con Trifone e in questo senso sono le testimonianze dei commilitoni”.