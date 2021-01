GF Vip, disperazione a bordo piscina: Maria Teresa Ruta crolla

Maria Teresa Ruta ha spezzato il cuore dei fan lasciandosi andare ad una crisi di pianto. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Le celebre concorrente del Grande Fratello Vip Maria Teresa Ruta si è lasciata andare ad un fortissimo sfogo. È accaduto tutto ieri sera, dopo che la Ruta ha ricevuto una frecciatina da Cecilia Capriotti. La donna ha avuto un vero e proprio crollo nervoso, che ha spezzato il cuore di tutti i fan. Leggiamo qualcosa di più su tutto quello che è accaduto.

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip la tensione inizia a farsi sentire sempre di più, soprattutto tra i concorrenti che sono in gara ormai da diversi mesi. Maria Teresa ieri sera si è lasciata andare ad un violento sfogo a bordo piscina, urlando e piangendo. “Posso essere una volta incazzata dopo 120 giorni? Perché non è che a me va sempre bene tutto!” ha dichiarato la conduttrice piemontese senza riuscire a trattenere le lacrime.

A scatenare il crollo nervoso della Ruta pare sia stata una battuta di Cecilia. Sembrerebbe che la concorrente, ancora probabilmente arrabbiata per aver ricevuto da Maria Teresa il voto ieri sera, abbia approfittato della cena per lanciarle una frecciatina. La Capriotti ha dunque informato tutti i vipponi che durante la notte qualcuno si è messo a russare, riferendosi proprio alla mamma di Guenda Goria. La donna si è parecchio risentita in seguito al commento, ed ha raggiunto in poco tempo la piscina, lasciandosi andare ad un pianto liberatorio.

Maria Teresa Ruta si sfoga: le parole della conduttrice piemontese

Ieri sera la concorrente del GFV Maria Teresa Ruta ha avuto un vero e proprio crollo nervoso, al quale tutti i coinquilini hanno assistito inermi e in silenzio. La mamma di Guenda Goria si è sfogata duramente, urlando e piangendo a bordo piscina. “Mi sono rotta i cogl…i, basta!” ha esclamato tra le lacrime. “Se sbaglio pago, votatemi e mandatemi in nomination!” ha inoltre dichiarato esasperata.