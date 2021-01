Fiorentina Inter Coppa Italia: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Fiorentina e Inter è valido per gli ottavi di Coppa Italia: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Non c’è tregua per le squadre italiane impegnate nelle principali competizioni. Infatti, da ieri si stanno svolgendo gli ottavi della Coppa Italia. Nella partita inaugurale, il Milan è riuscito a strappare il pass per i quarti battendo ai rigori il Torino. Oggi alle 15, la giornata si apre con i cugini dell’Inter che sono ospiti della Fiorentina.

Le due squadre hanno in campionato posizioni di classifica totalmente diverse: se infatti i nerazzurri inseguono la capolista Milan con 37 punti, tre in meno dei cugini in testa alla classifica, i Viola pur reduci da due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 4 partite, sono ancora in una zona calda.

Precedenti di Fiorentina – Inter e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo stadio Artemio Franchi di Firenze tra i padroni di casa della Fiorentina e l’Inter è un’esclusiva Rai e sarà quindi visibile per tutti su Raiuno a partire dalle 15.00, ma non solo. Infatti, chi non potrà seguire davanti al teleschermo la partita, ha la possibilità di vederla in diretta streaming su Raiplay, piattaforma web del servizio pubblico, sempre in chiaro.

Quello di oggi pomeriggio sarà il 13esimo scontro diretto tra le due formazioni in Coppa Italia. Questo finora il bilancio: 4 vittorie Inter, 3 pareggi e 5 successi della Fiorentina. Nelle ultime tre apparizioni, ha invece sempre avuto la meglio la squadra nerazzurra, compreso il due a uno dello scorso anno ai quarti di finale.

Fiorentina e Inter, le due squadre in campo: le formazioni

Prandelli e Conte hanno completato le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni in campo:

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Milenkovic, M. Quarta, Caceres; Igor, Borja Valero, Amrabat, Biraghi; Castrovilli, Eysseric; Vlahovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Gagliardini, Eriksen, Sensi, Perisic; Sanchez, L. Martinez.