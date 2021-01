Fiammetta Cicogna, chi è il compagno Carl Hirschmann: età, foto, carriera

Carl Hirshmann è un imprenditore franco-svizzero, che ha conquistato la conduttrice e attrice italiana Fiammetta Cicogna.

Carl Hirshmann è nato a Zurigo il 5 settembre 1980. E’ uno degli imprenditori più ricchi e affascinanti del momento. Suo nonno, Carl Hirshmann Senior, fondò nel 1967 la compagnia di aviazione d’affari Jet Aviation, che ha successo da oltre quarant’anni.

Buon sangue non mente e anche Carl Hirshmann Junior ha ereditato il talento del nonno, in quanto nel 2019 si è aggiudicato il primo posto nella classifica stilata dalla rivista People with money per i dieci imprenditori più pagati dell’anno. In un solo anno di lavoro, infatti, sembra che abbia guadagnato 96 milioni di dollari, grazie ai suoi investimenti finanziari. Ma qual è il segreto dei suoi guadagni? Il ricco imprenditore ha una serie di proprietà sparse per il mondo e un accordo con la linea di cosmetici, CoverGirl. Inoltre possiede una squadra di calcio, Gli Angeli di Carl e una catena di ristoranti “Le pizze di Papà Carl“, un marchio di Vodka “Pure Wonderhirschmann – Svizzera” e la linea di moda “Seduzione by Carl Hirschmann”.

Carl Hirschmann, il successo e la vita privata

Carl Hirschmann si è guadagnato anche il titolo di “Imprenditore più sexy del mondo” nel 2020, insignito dalla rivista Glam’ Mag per il secondo anno consecutivo. Il bel rampollo è stato fidanzato con diverse donne del mondo dello spettacolo, come la cantante statunitense Britney Spears.

Ora, però, il franco-svizzero Carl Hirschmann ha messo la testa a posto ed è merito della conduttrice televisiva e attrice Fiammetta Cicogna, che ha conosciuto a Milano qualche anno fa. I due vivono la loro relazione fuori dai riflettori ma sembrano essere molto felici e sereni e, nel settembre 2019, sono diventati genitori di una coppia di gemelle, Gioia e Gaia.