L’Eredità, la risposta choc della concorrente: “Ma cosa dici?”

Ancora una gaffe durante la puntata de “L’Eredità” con la risposta della concorrente che mette in difficoltà anche Flavio Insinna

Gaffe a non finire durante l’Eredità. Nell’ultima puntata una concorrente di nome Elisabetta, in sfida con la signora Daniela, ha mandato in crisi tutti. Alla domanda del conduttore Flavio Insinna, la città con la P. con la Torre Eiffel, forse presa dall’ansia e dall’emozione ha risposto ‘Pisa‘ lasciando tutti senza parole. Così lo stesso presentatore ha subito preso parola: “Calma“. E così successivamente Elisabetta ha risposto con il nome della città corretta.

L’Eredità, i commenti social

Il video è stato in pochi minuti virali visto che è stato condiviso dalla pagina “Trash italiano“, molto seguita per quanto riguarda le numerose gaffe in televisione e non solo. E subito sono arrivati i commenti dei telespettatori: “Giusto così, loro ci hanno rubato la Gioconda, noi ci siamo presi la Torre Eiffel”. L’ennesima gaffe durante il programma di RaiUno, che da sempre ha abituato i telespettatori a far riflettere su alcune risposte errate che hanno alzato polveroni improvvisi.