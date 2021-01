Elisa Isoardi piccantissima: quegli appuntamenti di “piacere” sul lavoro…

Elisa Isoardi si mostra senza trucco in un momento di puro relax nella sua amata Roma: l’immagine pubblicata su Instagram fa sognare i suoi fan.

Elisa Isoardi, conduttrice amatissima dal pubblico e molto seguita anche sui social, negli ultimi mesi è stata sotto i riflettori per la partecipazione a “Ballando con le Stelle”, dove era in coppia con Raimondo Todaro, e dopo quell’esperienza appare cambiata: più matura, serena e consapevole di sé. Poco fa la ha lasciato tutti senza parole condividendo sul suo profilo Instagram uno scatto in cui si mostra in versione “acqua e sapone” e ha l’aria di chi ha raggiunto il settimo cielo. Vedere per credere.

Elisa Isoardi innamorata della Capitale

“A #roma gli appuntamenti di lavoro diventano un piacere ♥️ #love #city #amolamiacittà #zen #rosatipiazzadelpopolo“: così scrive Elisa Isoardi nel suo ultimo post su Instagram, con una foto che mette in risalto tutta la sua felicità. La conduttrice appare serena, rilassata, con una luce di gioia che le brilla negli occhi, in compagnia del suo cagnolino che spunta dalla borsa. Coniugare dovere e piacere non è da tutti, ed evidentemente lei ci è riuscita. Chapeau!

Forse oltre all’amore per la Capitale c’è anche quello per un nuovo uomo? Chissà. Come noto, ai tempi di Ballando Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno fatto molto parlare di sé per diversi motivi. Entrambi durante il percorso hanno avuto problemi e infortuni, per cui hanno anche dovuto abbandonare la gara per un periodo, ma sono finiti anche nel vortice del gossip a causa della loro incredibile intesa, che ha fatto pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia. Nel tempo, però, le indiscrezioni non hanno trovato conferme e oggi pare evidente che tra i due ci sia solo un rapporto di stima reciproca e amicizia.

