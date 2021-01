Diletta Leotta fidanzato, dopo Cal Yaman spunta un amatissimo campione

Voci incontrollate sull’argomento Diletta Leotta fidanzato. Si parlava di Cal Yaman, pista ancora viva. Ma ora ecco anche un grande terzo incomodo.

Imperversa senza controllo il gossip sul conto di Diletta Leotta. La bellissima telegiornalista di DAZN di recente si è vista attribuire un presunto gossip con Can Yaman, celebre attore turco che lei avrebbe incontrato in un albergo di Roma. Ma la 29enne di Catania già in passato era stata accostata ad un altro gigante, in tutti i sensi. Si tratta di Zlatan Ibrahimovic, la cui fama gigantesca è simbolo anche di quella che è la stazza fisica.

Leggi anche –> Diletta, che sorpresa in camera da letto: “Ho trovato questo…”

In autunno spuntò fuori un rumour secondo il quale i due si sarebbero visti, con la gente che non sembrava però ricordare un dettaglio non da poco: è cioè che Ibra è sposato da lungo tempo con Helena Seger, ex modella di 50 anni e madre dei suoi figli, Maximilian e Vincent. I due si conobbero nel 2001 e da allora sono sempre rimasti insieme. Lui poi nelle sue autobiografie ne ha sempre parlato benissimo, descrivendola come una donna dal carattere talmente forte da tenere testa a lui.

Leggi anche –> Diletta e Can Yaman fidanzati: “5 giorni di passione”

Diletta Leotta fidanzato: Ibrahimovic, Cal Yaman, qualcun altro o nessuno?

Nonostante questo aspetto, il gossip insiste nell’accostare Diletta Leotta ad Ibrahimovic. I due avrebbero trascorso la notte di Capodanno insieme, con la voce rilanciata dal settimanale ‘Oggi’. Invece ‘Chi’ insiste sulla pista Can Yaman per la bionda siciliana. ‘Oggi’ riprende “una fonte molto vicina ad entrambi. Hanno passato il 31 dicembre a casa di lei dalle 21:20 alle 23:45. Poi le luci si sono spente”.

Leggi anche –> Can Yaman e Diletta, che gossip: “Stanno insieme, le prove”

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Ad ogni modo, è proprio la figura di Cal Yaman a farsi largo nelle cronache rosa, con Diletta Leotta che viene definita “innamoratissima” del turco. Va detto che lei è molto brava nel tenere nascoste le vicende che riguardano la sua vita privata. Ed anche quando si parlava della sua relazione con Daniele Scardina, poco si sapeva se non qualche voce di gossip, prima che i due uscissero allo scoperto.