La lunga battaglia contro il Coronavirus, Papa Francesco dà l’esempio: si è vaccinato poco fa in Vaticano.

Papa Francesco si è vaccinato contro il Coronavirus: il Pontefice dunque – come precedentemente annunciato – dà il buon esempio ed è il primo a vaccinarsi in Vaticano. Appena qualche giorno fa, proprio a causa delle complicazioni da Coronavirus, era deceduto Fabrizio Soccorsi, medico personale del Pontefice.

Invece, in un’intervista in esclusiva mondiale al Tg5, qualche giorno fa Papa Francesco aveva manifestato al suo intervistatore, Fabio Marchese Ragona, la propria intenzione di vaccinarsi al più presto contro il Coronavirus. Un annuncio che di fatto era stato un vero e proprio spot promozionale a favore del vaccino.

Così si è espresso il Pontefice a proposito della campagna vaccinazioni: “Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino, è un’opzione etica, perché tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri”. Quindi nel corso dell’intervista si era scagliato contro “un un negazionismo suicida che io non saprei spiegare, ma oggi si deve prendere il vaccino”.

Infine l’annuncio: “La settimana prossima inizieremo a farlo qui in Vaticano e io mi sono prenotato, si deve fare”. Così, oggi quando è arrivato il carico di dosi vaccinali contro il Coronavirus della Pfizer in Vaticano, il primo della lista era proprio Papa Francesco, che ha voluto in questo modo fare un gesto forte. La domanda del Pontefice è questa: “Se te lo presentano i medici come una cosa che può andare bene, che non ha dei pericoli speciali, perché non prenderlo?”.