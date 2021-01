Coronavirus 13 gennaio: ancora 500 morti, scende il tasso di positivi

Emergenza Coronavirus oggi 13 gennaio in Italia: i dati aggiornati, ancora 500 morti, scende il tasso di positivi.

Una nuova giornata in chiaroscuro per quanto concerne l’emergenza Coronavirus oggi in Italia: infatti, se ancora è alto il numero dei decessi e dei nuovi casi, in queste ultime 24 ore c’è la notizia buona che riguarda il tasso di positività, sceso dopo davvero moltissimi giorni sotto il 10%.

Infatti, a fronte di 175.429 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono in tutto 15.774. Questo significa che da poco più del 10% di ieri, il tasso di positività scende nelle ultime 24 ore sotto al 9%. Ma non è l’unico dato che oggi registra un importante calo dopo giorni interlocutori.

Dati Coronavirus oggi 13 gennaio Italia: la situazione

Infatti, se è vero che anche oggi ci sono 507 decessi registrati, sono oltre 20mila i nuovi guariti e dimessi. Così il numero di attualmente positivi è di 564.774, con un nuovo calo dunque, sempre di circa seimila persone in meno. Scende il numero di ricoverati, che sono 26.104, ovvero 244 in meno rispetto alla giornata di ieri. Anche le terapie intensive si “svuotano”: sono 2.579 i malati più gravi, ben 57 in meno rispetto a ieri.

I casi totali negli ultimi 7 giorni sono 16.727 casi in media al giorno, con un leggerissimo calo dell’un per cento, mentre cresce dell’8% il numero medio di tamponi effettuati giornalmente. Sale anche il numero medio di decessi: sono 493 al giorno, in ascesa del 5%. Capitolo vaccini: come noto, è giunto in queste ore un nuovo carico di quasi mezzo milione di dosi e gli italiani vaccinati sono attualmente 800mila.