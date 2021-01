Conferenza Stampa Matteo Renzi: diretta a partire dalle 17 – VIDEO

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, comunicherà la decisione riguardante la permanenza al governo durante la Conferenza Stampa.

Il percorso verso la crisi di governo ormai sembra segnato. Ieri, dopo un mese di botta e risposta, di minacce e smentite, Renzi ha comunicato la propria decisione di non voler stare nel governo un minuto di più se le richieste avanzate dalla sua delegazione parlamentare in merito di Mes e Recovery Plan non verranno inserite. Una frattura netta i cui primi segnali sono emersi lo scorso 7 dicembre. Già in quella data, infatti, Renzi aveva minacciato il governo di sciogliere l’alleanza.

Conte non è sembrato disponibile a trattare ed ha posto una linea dura che ha condotto ad un braccio di ferro culminato con le dichiarazioni del leader di Italia Viva di ieri. Ospite di Carta Bianca in serata, Renzi ha spiegato che la sua decisione era legata esclusivamente al contenuto del Recovery Plan e che non ci sarebbero state offerte (si è parlato della possibilità che diventi Ministro degli Esteri) che gli avrebbero fatto cambiare idea. L’astensione, ieri sera, delle ministre Bellanova e Bonetti dal voto sul Recovery Plan ha confermato che le parti sono distanti e che il Mes, con ogni probabilità, non è stato preso in considerazione.

Conferenza Stampa Matteo Renzi: diretta a partire dalle ore 17.00

La strada, come detto, sembra ormai tracciato, con gli esperti che sono convinti che la decisione di Italia Viva sia quella di offrire le proprie dimissioni e diventare un partito di opposizione. Secondo alcuni rumor in queste ore le discussioni tra le varie anime della maggioranza starebbero proseguendo e dunque ci sarebbe ancora una possibilità di trovare un accordo, ma si tratta di una possibilità minima.

L’ufficialità dell’eventuale dimissione di Renzi, delle due ministre Bonetti e Bellanova e del sottosegretario Ivan Scalfarotto verrebbe annunciata questo pomeriggio alle 17.30, orario in cui avrà inizio la conferenza stampa indetta dal leader di Italia Viva. Nel caso fosse questa la decisione la crisi di governo sarebbe ufficiale e comincerebbe il lavoro del Presidente della Repubblica per cercare di capire se ci sono numeri per creare un terzo rimpasto della maggioranza.

