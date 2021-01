Calciomercato Inter, Eriksen titolare. Conte cambia idea, ora resta?

Potrebbe esserci una sorpresa per Christian Eriksen. Il centrocampista dell’Inter partirà titolare in Coppa Italia: ora che succede?

Nel calcio cambia tutto velocemente e così potrebbe accadere qualcosa di anomalo anche per quanto riguarda la vicenda di Eriksen. Il centrocampista danese dell’Inter, ormai era fuori dal progetto nerazzurro, ma ora Conte lo inserirà dal primo minuto in Coppa Italia contro la Fiorentina in un ruolo alquanto insolito. Il giocatore nerazzurro partirà titolare davanti alla difesa nel ruolo di Brozovic: lo stesso allenatore leccese ha svelato numerose novità durante la conferenza stampa della vigilia. In caso di esito positivo potrebbe cambiare tutto anche per una sua possibile cessione già a partire da gennaio.

Calciomercato Inter, nuova posizione per Eriksen

Un cambiamento improvviso con Conte che si è convinto di modificare la sua posizione per mettere il danese al servizio della squadra nerazzurra. In conferenza stampa ha rivelato: “Ci sono momenti favorevoli e meno in stagione per un calciatore, bisogna avere carattere per uscirne alla grande: abbiamo avuto modo e tempo di lavorare nel nuovo ruolo, nella posizione di play, quella che riveste Brozovic: domani mi aspetto delle grandi risposte da lui in questa posizione”. Se dovesse convincere l’allenatore dell’Inter, lo stesso danese potrebbe giocarsi le sue carte in una nuova posizione, del tutto inaspettata per una seconda parte da assoluto protagonista.