Bimba di 4 anni investita davanti agli occhi della nonna: è in fin di vita

Una bimba di 4 anni è stata investita mentre attraversava la strada insieme alla nonna: ha riportato gravi lesioni cerebrali.

Una famiglia di Manchester sta vivendo un dramma da ieri pomeriggio. Secondo quanto emerso dai tabloid britannici, una bimba di soli 4 anni è stata investita ieri pomeriggio mentre attraversava la strada insieme alla nonna. Attualmente la polizia locale non ha condiviso una dinamica certa dell’accaduto, dunque non è possibile sapere se l’incidente si sia verificato per una disattenzione dell’automobilista o per un’attraversamento incauto.

Ciò che sappiamo è che l’auto ha colpito in pieno la piccola, in Charlestown Road a Blackley, lasciandola a terra dolorante e in lacrime. L’automobilista è sceso subito dalla propria vettura per prestare soccorso, così come l’autista di un furgone che si trovava a passare da quelle parti. Pochi istanti dopo l’incidente è stato richiesto il soccorso dell’ambulanza che è giunta sul luogo del sinistro in pochi minuti.

Bimba di 4 anni investita: si teme per la sua vita

Data la gravità della situazione, il centralino ha richiesto l’intervento di un’ambulanza e di un’eliambulanza. Dopo il primo soccorso dei paramedici giunti via terra, la bimba è stata caricata sull’eliambulanza e portata d’urgenza nel più vicino ospedale. La piccola paziente è stata subito ricoverata in terapia intensiva ed al momento le sue condizioni di salute sono in prognosi riservata. Secondo quanto condiviso dai tabloid, la bambina avrebbe riportato delle gravi lesioni cerebrali e dunque le sue condizioni di salute sarebbero gravi.

Un passante che ha visto la scena ha rivelato al Daily Mail: “C’era una bimba piccola in strada che piangeva. Accanto a lei c’era una donna che sembrava la nonna, che parlava al televono. La polizia è arrivata rapidamente e c’è stata una rapida risposta dei soccorritori. E’ stato scioccante, c’era un uomo sceso da un van che stava aiutando pure. Anche l’automobilista coinvolto si è fermato per prestare soccorso”.

