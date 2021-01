Belen incinta, “la svolta con Spinalbese durante il secondo lockdown”

Si parla con grande insistenza di una Belen incinta, cosa che legherebbe ancora di più la bella argentina al fidanzato Antonino Spinalbese.

L’indiscrezione clamorosa che riguarderebbe una Belen incinta sta scatenando i fans della bellissima sudamericana. Circolano voci che riguardano una presunta dolce attesa da parte della showgirl sudamericana, che dalla scorsa estate fa coppia fissa con Antonino Spinalbese.

Si tratta del suo parrucchiere di fiducia, più giovane di lei di 10 anni. La 36enne ex di Stefano De Martino aveva già avuto da quest’ultimo il piccolo Santiago nel 2013. Fonti non precisate parlano di una Belen incinta al terzo mese, con un concepimento sorto in occasione del secondo lockdown in cui versava l’Italia in autunno. E sarebbe la prova di come tra la Rodriguez e Spinalbese l’amore sia davvero reale, puro e profondo.

Belen incinta, impazza il gossip: “Dimostra che con Spinalbese è vero amore”

Cose che vanno contro le accuse fatte da molti utenti a Belen, tacciata di cambiare partner fin troppo facilmente e di dire “ti amo” con una semplicità che contrasterebbe contro il senso di responsabilità che contraddistingue un sentimento così importante. Dal 2006 in poi Belen Rodriguez ha avuto come fidanzati i vari Marco Borriello, Fabrizio Corona, Stefano De Martino (per due volte, la prima delle quali da marito, n.d.r.) ed ora Antonino Spinalbese.

Inoltre ci sarebbero delle paparazzate che riguardano alcuni suoi flirt, presunti o corrispondenti al vero. Come quello con Gianmaria Antinolfi, appena prima di fidanzarsi con Spinalbese. Ed ora, con questo gossip davvero fantastico, le reazioni dei fans sono praticamente tutte votate all’entusiasmo.