Armie Hammer, parole spaventose in chat: “Sono un cannibale”

L’attore di Hollywood, Armie Hammer, scoperto mentre intrattiene una conversazione dai toni macabri con una sua fan: “È terribile”.

Una tempesta si abbatte sul capo di Armie Hammer. Il 34enne attore statunitense sta ricevendo da più parti l’accusa di essere un cannibale, dopo che il contenuto di una conversazione privata avuta via chat con una ragazza è diventata di dominio pubblico. In questo scambio tra l’interprete di ‘Chiamami con il tuo nome’ e la giovane, si legge una particolare frase di Armie Hammer, in cui lui scrive, testuali parole: “Sono un cannibale al 100%”.

Già in passato il suo nome era salito alla ribalta delle cronache per una questione non piacevole, che riguardava dei ‘mi piace’ da lui rilasciati sui social all’indirizzo di pratiche sadomaso. È il sito incentrato su vicende di gossip ‘Just Jared’ a portare alla luce questa questione, con la ragazza oggetto delle attenzioni di Hammer che sarebbe una sua ammiratrice. Le parole dell’interprete di 24 pellicole hollywoodiane oltre che di sei serie televisive e di altre opere in cui ha prestato la propria voce in qualità di doppiatore mettono i brividi.

Armie Hammer, “un cannibale che pratica vampirismo”: a luglio aveva divorziato

Just Jared le riporta alla precisione, e risultano così tradotte dall’inglese. “Sono troppo eccitato al pensiero di tenere il tuo cuore e poterlo controllare quando batte. Sono un cannibale al 100%. Voglio mangiarti. Fa paura ammetterlo. Non l’ho mai detto prima. Una volta ho estratto il cuore di un animale ancora vivo e l’ho mangiato mentre era ancora caldo”. Parole scritte da Hammer su Instagram, con lui che avrebbe dimostrato anche apprezzamento verse pratiche di vampirismo.

Da parte sua non sono ancora giunte dichiarazioni ufficiali in merito. L’attore aveva sposato a 24 anni Elizabeth Chambers, 38enne imprenditrice texana, che gli ha dato i figli Harper Grace Hammer, nata nel 2014, e Ford Douglas Armand Hammer, partorito invece nel 2017. A luglio del 2020 però la coppia si è separata, mettendo fine ad una relazione nata nel 2007.