Andrea Pennacchi positivo al Covid: “Respiro grazie a una macchina”

Il comico Andrea Pennacchi è risultato positivo al Coronavirus, ecco perché è stato assente al programma Propaganda Live.

Andrea Pennacchi, il celebre comico padovano, è un ospite fisso del programma di La7, “Propaganda Live“. Dopo qualche settimana di silenzio sui social, il comico ha annunciato di essere positivo al Covid-19.

In un tweet il comico ha rassicurato i suoi followers, facendo sapere qual è la sua condizione di salute. Andrea Pennacchi ha postato una frase in dialetto, spiegando di essere in grado di respirare solo grazie ad una macchina. Nonostante le difficoltà, però, si sta riprendendo. In molti di stavano chiedendo che fine avesse fatto il “Pojana“, che da tre settimane non era più attivo sui social e non era più stato ospite della trasmissione di Diego Bianchi, “Propaganda Live“. La sua famiglia ha scelto di non condividere immediatamente le condizioni di salute del comico, aspettando che superasse prima il periodo più critico della malattia.

Andrea Pennacchi, ecco come sta il comico

La situazione di Andrea Pennacchi è sembrata subito molto grave. Grazie al monitoraggio dei medici, la sua condizione di salute è migliorata ed ha lentamente ripreso le forze. “Sono in buonissime mani, abbiamo davvero medici e infermieri di eccellenza e ci tengo a ringraziarli“, ha fatto sapere il comico dall’ospedale.

“So taca na machina ma respiro“, ha scritto Andrea Pennacchi in un tweet. In dialetto padovano l’espressione significa che nonostante è attaccato ad una macchina, respira. La situazione del comico è ancora pericolosa, ma non sembra che Pennacchi abbia perso il suo spirito ironico.