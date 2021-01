Zayn Malik pubblica un numero di telefono sui social, fans increduli

By

Zayn Malik, ex One Direction, ha sconvolto tutti i suoi fans pubblicando un numero di telefono su Twitter: ecco cosa è successo a chi ha chiamato.

L’ex cantante dei One Direction Zayn Malik ha sconvolto migliaia di suoi followers pubblicando un numero di telefono sul suo account Twitter. Oggi Zayn, diventato da poco padre di una bellissima bambina avuta con la modella Gigi Hadid, compie 28 anni. Prima di festeggiare, però, Zayn ha “perso tempo” sui social networks, pubblicando una serie di numeri misteriosi. I followers sono impazziti, e pensando che si trattasse del numero di telefono dell’artista hanno iniziato a chiamare sperando di poter parlare con il proprio beniamino.

Zayn Malik pubblica il numero di telefono su Twitter, fans sconvolti: cosa è successo a chi ha chiamato

In realtà, si è trattato di un’ottima mossa di marketing. I numeri erano sì un numero di telefono, ma digitandoli non si poteva parlare con nessuno. Iniziava, invece, la riproduzione di alcuni brani del nuovo album “Nobody is listening”, che uscirà il prossimo 15 gennaio. Pochi giorni fa Zayn ha pubblicato il primo singolo dell’album, “Vibez”.

Gli utenti che hanno fatto in tempo a chiamare il numero pubblicato da Zayn sui social hanno dapprima ascoltato la voce registrata dell’artista ripetere che il nuovo album uscirà tra tre giorni, dopodiché gli è stato chiesto di premere un numero qualsiasi. A questo punto sarebbe partita l’anteprima dell’album. Una volta terminata la chiamata, poi, sul proprio numero di cellulare si riceveva un messaggio con un link utile per il pre-ordine. È stata una mossa di marketing decisamente originale, che i fans hanno apprezzato molto. Adesso l’eccitazione per l’uscita dell’album è alle stelle, e tutti si chiedono se all’interno ci sarà anche qualche traccia dedicata alla figlia appena nata.