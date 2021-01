Vaccino AstraZeneca, grosse novità per fine gennaio anche in Italia

Il nostro Paese attende gli sviluppi che riguardano il vaccino AstraZeneca. L’Italia ha investito più di tutti nel progetto, ci sono news in merito.

Anche il vaccino AstraZeneca giunge finalmente al termine della Fase 3 e vede i responsabili del progetto avanzare formale richiesta per la distribuzione di massa. La azienda biofarmaceutica inglese è sul punto di presentare all’Agenzia Europea del Farmaco le necessarie autorizzazioni in riferimento al preparato messo a punto con la collaborazione dei ricercatori dell’Università di Oxford.

Ora l’EMA valuterà tutti i parametri tirati in ballo in questa vicenda. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, senza imprevisti ed effetti collaterali, il vaccino AstraZeneca potrebbe ottenere il via libera vincolante il prossimo 29 gennaio 2021. Con la sua approvazione porterebbe poi a potere contare su ulteriori dosi di vaccino da potere mettere a disposizione per le varie compagne di vaccinazione già programmate negli Stati membri dell’Unione Europea. Per quanto riguarda l’Italia, il si al vaccino AstraZeneca dovrebbe fornire 15 milioni di unità nel breve periodo ed ulteriori 35 per giugno 2021.

Vaccino AstraZeneca, l’Italia avrà dei benefici importanti con il si dell’EMA

Tra l’altro proprio il nostro Paese risulta essere il soggetto che più di chiunque altro in Europa ha riposto fiducia massima in AstraZeneca. Appena pochi giorni fa il ministro della Salute, Roberto Speranza, aveva richiesto delle risposte precise dalla casa biofarmaceutica britannica, dopo avere appreso dei ritardi relativi alla presentazione del suo vaccino.

Ora però arriva questo aggiornamento che è certamente da annoverare nell’ambito delle buone notizie. Nella realizzazione del sierio concepito da AstraZeneca ed Università di Oxford, anche anche il nostrano centro Irbm di Pomezia, in provincia di Roma, ha giocare un ruolo importante in fase di ricerca. E la campagna di vaccinazione messa a punto dal Governo otterrà ulteriore slancio.