Uomo morto, scopre di essere negativo poi la tragedia in ospedale

In Abruzzo un uomo morto a seguito della scoperta di un tampone finalmente negativo. Ricoverato da settimane, muore subito dopo.

La notizia relativa al tampone finalmente negativo aveva dato a lui ed alla sua famiglia la possibilità di potere fare un sospiro di sollievo. Eppure dopo poche ore ecco verificarsi il caso di un uomo morto a Giulianova, in provincia di Teramo. Lui si chiamava Samuele Verzilli ed aveva 61 anni. Si era ammalato per via del virus e le sue condizioni erano peggiorate gradualmente nel breve volgere di pochi giorni.

Samuele era rimasto in ospedale da dicembre, per quasi un mese. Poi è giunto infine un miglioramento del quadro clinico. Era rimasto anche intubato. Infine ecco la negativizzazione. Ma tutto ciò si è rivelato essere una illusione, perché infatti è venuto a mancare pochissimo tempo dopo avere saputo di essere risultato negativo. L’uomo morto aveva avvisato i suoi parenti della cosa. Eppure era un individuo che mai aveva manifestato debolezze, malattie e patologie particolari.

Uomo morto, la tragedia all’indomani di un tampone negativo

Inoltre si allenava con regolarità, praticando attività fisica da tempo. I parenti di Samuele sono increduli e non riescono a credere che lui non ci sia più. Uscito dalla terapia intensiva nella giornata di sabato 9 gennaio, domenica il 61enne aveva chiamato a casa per informare di non avere più il virus in circolazione all’interno del proprio organismo.

A distanza di altre 48 ore infine ecco avvenire la tragedia, con la drammatica notizia della sua improvvisa e prematura dipartita.