Uomini e Donne, grave perdita per il programma: “Non sarà come prima”

Una perdita molto grave per il dating show di Maria De Filippi. Lui non ci sarà più e d’ora in poi Uomini e Donne non sarà più come prima.

Il pubblico del seguitissimo dating show di Maria De Filippi impara con il tempo ad affezionarsi a tutti volti e i nomi che cercano l’anima gemella. Anche per gli stessi single di Uomini e Donne è sempre difficile dire addio a qualcuno con cui, nel bene o nel male, si è condiviso qualcosa, o quanto meno del tempo insieme negli studi di Canale 5. Ormai non c’è niente che possa cambiare le cose, che non saranno mai più come prima.

Uomini e Donne, ecco perché non sarà come prima

In un inaspettato post instagram Simone Bolognesi, cavaliere di Uomini e Donne Senior, ha deciso che lascerà il programma di Maria De Filippi spiegando per filo e per segno le ragioni che lo hanno portato alla scelta. “Invece di qualche riga – ha scritto su Instagram – potrei scrivere un libro intero legato a questa esperienza. Ho combattuto, ho stretto i denti, in certe situazioni sono riuscito anche “a strapparmi” qualche sorriso…ma non è stato facile.”

“Mai, sin dal primo giorno. E chi mi ha seguito ne è consapevole.” – ha poi continuato Simone Bolognesi su instagram – “Una cosa è certa: Io non ho mai smesso di essere come sono (evito il termine “me stesso”, perché ho visto abusarne da parte di gente, che neanche sa come si scriva). Chi mi conosce lo sà bene, io sono esattamente quello che si è visto lì. Questo spezzato durato 4 mesi della mia storia personale. Un capitolo che si era aperto esattamente dieci anni fa e in questi giorni, chiude quel cerchio rimasto aperto. Non sono qui a raccontare il perché e il come si sia chiusa questa esperienza, aprirei parentesi che adesso “stanno benissimo chiuse”.”

Il lungo post si è poi concluso con un ringraziamento e un pensiero per le persone con cui Simone ha legato all’interno del programma: “Un pensiero forte, va alle amicizie bellissime che sono nate, agli “scontri a fuoco” che si sono trasformati in bellissimi rapporti. Mi spunta un sorriso anche pensando a chi è passato come una meteora nella trasmissione, ma ha avuto il tempo di lasciarmi qualcosa. Inutile dire che non dimenticherò mai tutte le persone della redazione che mi sono state vicino e hanno avuto una parola carina, nei momenti più “tosti”. E ringrazio veramente chi mi ha dato questa opportunità, perché a qualcuno potrebbe far sorridere, ma garantisco: “dopo”, nulla è più come “prima.”