Uomini e Donne, figlio in arrivo per Andrea e Arianna? Le indiscrezioni.

Il gossip è esploso! Indiscrezioni parlano di una prossima nascita per Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, l’amatissima coppia di Uomini e Donne.

Tra le coppie più amate e unite di Uomini e Donne di Maria De Filippi, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono al centro del gossip e delle chiacchiere più sfrenate e i fan impazziscono. Che i due stiano per diventare genitori? Il dubbio è sorto per alcune parole ambigue che l’ex tronista bolognese avrebbe dedicato alla sua dolce metà e che avrebbero messo la pulce nell’orecchio di molti.

Uomini e Donne, Arianna e Andrea genitori?

Qualcosa è trapelato da due dedicate super sdolcinate che i due si sono dedicati rispettivamente sui seguitissimi profili instagram e i fan della coppia sono impazziti. Oltre a ribadire il grande amore che l’uno prova per l’altra, infatti, sono state alcune frasi ambigue dell’ex tronista a far insospettire il popol del web. Che i due stiano aspettando un bambino?

Non solo i fan della coppia di Uomini e Donne ma anche gran parte della cronaca rosa ha sentito odore di sorpresa. Le parole di Andrea sembrano proprio annunciare qualcosa, forse un figlio, come pensano molti. “Ti anticipo, tanto so che finirò di scrivere prima della mezzanotte e non avrò la pazienza di aspettarla.” – ha scritto l’ex tronista –

“Buon anniversario amore mio, siamo arrivati a due, sono volati eh! Vorrei scrivere un milione di cose, forse le più importanti te le ripeto ogni giorno. Sono felice di quello che siamo, che siamo diventati, ti amo tantissimo e ad oggi, ho tutto quello che voglio. Per tanti aspetti siamo il bianco e il nero, a tratti sei insopportabile, vuoi sempre l’ultima parola, vivi con la ragione in tasca, ma hai anche dei difetti! Prima ho scritto che ho tutto quello che voglio… quasi tutto… manca qualcosa e non vedo l’ora che arrivi.”

E’ indubbio che l’ultima frase di Andrea sia estremamente ambigua e sicuramente la coppia starà per annunciare qualcosa, per sapere che cosa bisogna solo aspettare!