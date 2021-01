Un Posto al Sole, colpo di scena: Nina Soldano abbandona la serie

Arrivano notizie choc dalla Rai. Sembrerebbe che Nina Soldano abbandonerà Un Posto al Sole dopo ben 17 anni. Scopriamo che cosa è successo.

Brutte notizie per i fan della celebre serie trasmessa dalla Rai Un Posto al Sole. Sembrerebbe infatti che una delle storiche protagoniste abbandonerà la seguitissima ed amata soap opera. È proprio l’attrice Nina Soldano, che fino ad oggi si è calata nei panni di Marina Giordano, ad uscire di scena. La notizia choc ha letteralmente sconvolto tutti i fan, che attualmente stanno cercando di capire qualcosa di più in merito alle motivazioni di tale scelta.

L’uscita di scena della Soldano è stato un colpo davvero difficile da incassare per tutti gli appassionati della serie. La donna ha infatti fatto parte del cast per ben 17 anni, decidendo poi all’improvviso di lasciarlo. L’attrice si è pero sfogata sui social insieme ai suoi follower, lasciando trapelare qualche informazione in più sul suo recente abbandono. Scopriamo dunque insieme quali sono state le sue dichiarazioni in merito.

Nina Soldano si è dunque lasciata andare con il proprio pubblico, e lo ha fatto tramite social. “L’uscita di scena di Marina non è stata una mia scelta.” ha esordito la donna, chiarendo la faccenda con i suoi fan. “Se Marina tornerà e quando io questo ancora non lo so, l’unica certezza è la sua partenza”. L’attrice non esclude quindi la possibilità di un rientro nella serie, che lascia dunque nelle mani dei follower e dei più appassionati un po’ di speranza.

Nina Soldano lascia Un Posto al Sole: le dichiarazioni dell’attrice

È stato proprio un fulmine a ciel sereno per il pubblico. Dopo ben 17 anni, Nina Soldano abbandona la celebre e storica soap di Rai Tre Un Posto al Sole. L’attrice ha chiarito con il suo pubblico che non si è trattato di una sua scelta, e ne ha approfittato per ringraziare calorosamente tutti gli spettatori ed i follower. “Vi ringrazio per avermi inondata di messaggi di stima, affetto, e tanto amore per Marina e per me… Non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo”.

Intanto i telespettatori più affezionati non sono rimasti con le mani in mano. Delusi e amareggiati infatti stanno chiedendo a gran voce il ritorno di Marina nella serie. Sul web sono presenti alcune petizioni riguardanti l’argomento, ed il web ha già lanciato l’hashtag #Marinaresta. Sono dunque tutti curiosi di scoprire come si evolverà la faccenda e se Nina Soldano tornerà a far parte del cast.