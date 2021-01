Tragedia sfiorata: cavo elettrico legato in mezzo alla strada

By

Tragedia sfiorata a Portogruaro (Venezia). Un cavo elettrico è stato lasciato in mezzo alla strada, causando un incidente.

E’ una vicenda davvero poco felice quella successa a Portogruaro (Venezia). Quella che si pensa sia stata una bravata, ha rischiato di far finire al Pronto soccorso diversi automobilisti.

Il cavo era stato legato in modo che attraversasse l’intera carreggiata. Le autorità sono intervenute prontamente ma non sono riuscite a impedire che accadesse un incidente.

Tragedia sfiorata: coinvolto un automobilista

Il fatto è accaduto nella giornata di ieri in tarda serata. L’identità dei colpevoli non è ancora stata accertata, ma le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini. Si pensa a una bravata, ma quello che doveva essere uno scherzo ha rischiato di finire in tragedia.

Intorno alle 21:45 circa, i carabinieri si sono recati in Via Aldo Moro per rimuovere il cavo che era stato loro segnalato da un automobilista. L’utente ha dichiarato che: “Era a circa un metro d’altezza. Era un cavo elettrico con una spina collegata a una estremità”.

Il buio e il colore del cavo rispetto all’asfalto lo hanno reso praticamente invisibile agli occhi tanto che un automobilista non si era minimamente accorto della sua presenza. Il mal capitato ha danneggiato la sua utilitaria, ma fortunatamente non ha riportato danni fisici.

In base alle ricostruzioni dei carabinieri, gli autori dello scherzo sono stati disturbati mentre posizionavano il cavo. Infatti, una delle estremità è stata appoggiata in una siepe, mentre in mezzo era stata legata la scatola di un panettone. Nel frattempo si stanno anche analizzando le telecamere della zona per rilevare movimenti sospetti.