Test psicologico: la tua risposta dirà come ti comporti in amore

Questo test rivela qual è il tuo comportamento in una relazione o semplicemente come ti approcci quando sei innamorato.

In genere i test psicologici su internet puntano a rivelare un lato nascosto o meno consapevole della nostra personalità. Il loro successo è legato al fatto che ognuno di noi possiede caratteristiche che non sono chiaramente emerse e che solo chi ci osserva e ci conosce bene riesce a carpire. Spesso infatti, tendiamo a formarci un’idea di noi stessi che è differente da come appariamo e come siamo in realtà.

Il test odierno, invece, si prefigge il compito di comprendere in che modo ci comportiamo con la persona che amiamo, sia esse la nostra fidanzata o quella che vorremmo che diventasse. Il funzionamento è molto semplice, visto che è identico a quello dei test che solitamente vengono utilizzati per individuare lati della nostra personalità: bisogna guardare l’immagine e notare quale degli elementi presenti nel disegno colpisce la nostra attenzione.

Test psicologico: come vi comportate in amore?

Comprendere qual è la nostra attitudine in amore ci potrebbe permettere di capire il perché c’è uno scontro con il partner, o il perché le relazioni intraprese non vanno come avremmo sperato. Difficilmente, infatti, la colpa per il fallimento di una relazione è totalmente imputabile all’altra persona o a noi stessi. Solitamente il fallimento è dovuto ad errori da ambo le parti, dunque cerchiamo di capire quali sono i nostri.

Il volto di donna

Se la prima cosa che avete notato è il volto di una donna, significa che siete delle persone molto emotive. Siete persone oneste e la vostra sincerità può essere apprezzata così come fungere da ostacolo per il funzionamento di una relazione. Sapete perdonare i torti subiti, ma ne portate dentro il dolore per un bel pezzo, questo perché siete sempre corretti e vorreste che gli altri lo fossero con voi. Vi piace essere d’aiuto al partner, ma volete anche che questo lo riconosca.

La barca

Se avete notato immediatamente la barca significa che siete delle persone molto indipendenti. Non sacrificate per nulla e per nessuno la vostra libertà e questo può essere un grosso ostacolo nella ricerca di una relazione stabile. La vostra voglia di evadere non va scambiata per incapacità di amare, anzi siete persone che credono nell’amore e nella possibilità di incontrare la persona che non voglia cambiarvi.

Il paesaggio

Se la prima cosa che avete visualizzato è un paesaggio significa che in amore siete delle persone molto razionali. Ciò che vi sorregge non è la passione, ma la sostanza. Vi piacciono le persone che dimostrano lealtà e siete delle persone molto leali. Questa caratteristica suscita molta ammirazione e ispira i vostri partner. La mancanza di romanticismo, tuttavia, potrebbe stancare qualcuno.