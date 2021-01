Stefano De Martino, confessione in diretta a “Stasera tutto è possibile”

Visibilmente emozionato, Stefano De Martino ha fatto una confessione agli spettatori di “Stasera tutto è possibile”, in diretta su Rai2.

Grande emozione per questa prima puntata del 2021 di “Stasera tutto è possibile“, lo show di Rai2 che mette alla prova comici e volti noti della televisione italiana con sfide apparentemente assurde e impossibili, all’insegna della risata e del divertimento. L’edizione dell’anno scorso era stata un grande successo, anche e soprattutto per il conduttore Stefano De Martino. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha infatti fatto una bella confessione al pubblico di Rai2 in diretta tv.

Stefano De Martino confessa in tv: “Non potete capire”

Fin dai primi minuti della prima puntata della nuova edizione 2021 di “Stasera tutto è possibile“, il conduttore Stefano De Martino era visibilmente emozionato per la ripartenza di un programma che è stato davvero un successone. Ha infatti voluto confessare la gioia anche al pubblico di Rai2. “Non potete capire la gioia di ritornare su questo palco con una nuova edizione.” ha esordito così il bravo conduttore.

Questa prima puntata del divertente show di Rai2 ha come tema principale quello della magia, non a caso tra gli ospiti della serata c’è il Mago Heldin, grande prestigiatore divenuto noto in televisione negli anni ’90 grazie a “Carramba che sorpresa!” di Raffaella Carrà. Ma non solo, gli ospiti della puntata di oggi sono: il consueto Biagio Izzo, anche Paolo Conticini, Nathalie Guetta, Francesco Paolantoni, Valeria Graci, Francesco Arienzo, Sergio Friscia ed Elettra Lamborghini.

Il conduttore di questa seconda stagione del fortunato show targato Rai aveva svelato inoltre un retroscena sul compianto campione del calcio Diego Armando Maradona. De Martino ha in comune con il fuoriclasse sicuramente la napoletanità dirompente. Non resta che augurare al giovane conduttore un successo altrettanto scoppiettante!