Stasera in tv su Nove: The Expatriate – In fuga dal nemico

Stasera in prima serata andrà in onda il film “The Expatriate – In fuga dal nemico” del 2012 dietto da Philipp Stolzl.

Questa sera 12 gennaio a partire dalle 21:25 andrà in onda su Nove il film “The Expatriate – In fuga dal nemico“, un film d’azione/thriller, diretto da Philipp Stolzl nel 2012.

“The Expatriate – In fuga dal nemico” è una produzione tra Stati Uniti, Canada e Belgio, che racconta la storia dell’ex agente della CIA Ben Logan. Rimasto da poco vedovo, l’agente ha lasciato il suo lavoro e si è trasferito a Bruxelles per crescere la figlia adolescente, che ha vito di rado negli ultimi 14 anni. Mentre sta cercando di recuperare il rapporto con la figlia, accetta di lavorare nella filiale di una multinazionale specializzata in sistemi di sicurezza. Il suo compito è di individuare i difetti in modo che la società migliori le sue tecnologie, o almeno è quello che Ben crede, non sapendo di essere al centro di un vasto complotto internazionale.

LEGGI ANCHE -> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 12 gennaio prima e seconda serata

LEGGI ANCHE -> Stasera in tv | Stasera tutto è possibile: ospiti di oggi, 12 gennaio

The Expatriate – In fuga dal nemico, stasera su Nove

La pellicola diretta da Philipp Stolzl vede come protagonista l’attore Aaron Eckhart nei panni dell’ex agente della CIA Ben Logan. Sua figlia è interpretata dall’attrice Liana Liberato. Nel cast sono presenti anche Olga Kurylenko, Kate Linder, Neil Napier e Eric Godon.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Le riprese del film, in originale chiamato “Erased“, sono iniziate nell’aprile del 2011 e sono state effettuate soprattutto in Belgio, a Bruxelles, e in Canada nella città di Montéal.