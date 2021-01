Stasera in tv – Cartabianca: ospiti e anticipazioni di oggi, 12 gennaio

Cartabianca di Bianca Berlinguer si occupa stasera dell’emergenza sanitaria con tanti ospiti ed esperti: le anticipazioni di oggi, 12 gennaio

Oggi, 12 gennaio, Bianca Berlinguer con Cartabianca si occuperà di dare un quadro generale dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19, soprattutto in relazione alle sue conseguenze sull’economia e al piano di aiuti che si pone come obiettivo quello di scongiurarla. Si parlerà quindi di come il Governo stia lavorando per cercare di mantenere sotto controllo l’andamento dei contagi e, soprattutto, e del piano riguardante le vaccinazioni.

Il programma inizierà alle ore 21.20 su Rai 3.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla messa in onda di stasera.

Cartabianca, le anticipazioni

Riprendendo le fila della scorsa puntata, il programma di approfondimento giornalistico torna su una delle più gravi conseguenze collaterali di questa emergenza sanitaria, ossia la difficoltà in cui ora versano tanti settori produttivi. Anche il vaccino sarò un argomento centrale durante la puntata. Come affrontare il fatto che molti lavoratori in ambito sanitario si siano rifiutati di vaccinarsi? Buona parte della popolazione stessa risulta essere ancora alquanto scettica riguardo la vaccinazione.

Quante persone dovranno essere vaccinate, secondo gli esperti, perché ci si possa considerare un Paese protetto dal Coronavirus?

Quanto ci vorrà per tornare finalmente alla normalità? E ancora, quali sono le dicerie che stanno minando il giudizio dell’opinione pubblica e quali riserve sul vaccino sono invece fondate?

Uno sguardo all’economia e a come sarà possibile una ripresa sarà un ulteriore elemento di dibattito fra gli ospiti del talk show condotto da Bianca Berlinguer. Quando si potrà tornare a viaggiare e i commercianti potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo?

