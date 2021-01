Solange morte, svolta l’autopsia: svelato cosa lo ha ucciso

News Solange morte, il famoso sensitivo scomparso il giorno dopo l’Epifania era stato trovato cadavere in casa. I risultati del test post mortem.

Si è svolto l’esame autoptico disposto sul cadavere di Paolo Bucinelli, in arte Solange. La morte del 69enne volto televisivo, famoso per essere diventato un ‘sensitivo’ capace di farsi benvolere in diversi programmi tv negli anni ’80 e ’90, era avvenuta lo scorso 7 gennaio 2021. E qualcosa in relazione al suo decesso non risultava chiaro fin dal primo minuto.

Adesso apprendiamo dal quotidiano fiorentino ‘La Nazione’ che le analisi post mortem hanno portato all’emergere di segni alquanto evidenti di un avvenuto attacco di cuore. Per Solange morte e qualsiasi possibilità di potere chiamare i soccorsi sono avvenuti quindi per un infarto sopraggiunto all’improvviso, mentre lui si trovava da solo nella sua casa di Collesalvetti, in provincia di Livorno. Ma pare che ci sarà bisogno ancora di una ulteriore conferma, visto che per prendere visione del verbale ufficiale da parte del medico legale occorrerà attendere per qualche altro giorno ancora. La scoperta del corpo del 69enne toscano era avvenuta a seguito di alcune segnalazioni inoltrate da alcuni suoi amici, preoccupati dal fatto che Solange non aveva più dato sue notizie.

I vigili del fuoco hanno dovuto forzare la porta di ingresso, trovando l’uomo morto su una poltrona. La porta era per l’appunto chiusa dall’interno e questo aveva portato al non prendere in considerazione alcuna circostanza violenta per quanto successo. Così come ben presto è stata scartata anche la tesi del suicidio, non essendoci elementi validi ad avvalorare questa tesi.

Però Vladimir Luxuria, che lo conosceva bene, aveva riferito di avere sentito Solange abbattuto per il fatto che nessuno più lo prendeva in considerazione per apparire in tv. Altri due amici lo hanno però trovato tranquillo dopo averlo sentito all’Epifania, proprio il giorno prima della scomparsa. Il decesso sembra essere arrivato nelle prime ore del 7 gennaio, in base a quanto è emerso dalla autopsia.