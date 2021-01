Selvaggia Lucarelli disperata: “Ricoverato in gravi condizioni”

Selvaggia Lucarelli, il suo cane Godzilla è ricoverato dal veterinario in gravi condizioni. La giornalista scommette che ce la farà.

La giornalista Selvaggia Lucarelli ha detto di essere disperata per le condizioni di salute del suo cane, Godzilla, che sembra sia in pericolo di vita. Selvaggia ha raccontato sui social cosa è successo ieri, 11 gennaio, al suo piccolo amico.

“Stamattina Il piccolo Godzilla non stava bene, era strano da giorni, l’abbiamo portato dal veterinario”, ha raccontato. “Ha un edema polmonare molto serio, è sotto ossigeno, sedato. Siamo molto tristi. Speriamo di riuscire a riportarlo a casa con noi, anche perché in tempo di Covid non si può far visita neppure ai cani. È un cane meraviglioso, io ho scommesso che ce la farà”.

Godzilla è un cane della razza Cavalier King, razza esteticamente bellissima ma molto problematica. La stessa Selvaggia, nei commenti del post sopracitato, ha spiegato che non è raro che i cani Cavalier King soffrano di problemi al cuore e altre patologie. A causare il malessere di Godzilla, ha spiegato la Lucarelli, sarebbe stato “un edema polmonare dovuto a un’improvvisa grave cardiopatia”. I followers della donna si sono detti molto preoccupati sulle condizioni dell’animale, e nella notte lei è intervenuta di nuovo per aggiornare i suoi fans: Godzilla è ancora ricoverato, ma la situazione sembra essere stabile.