Sabrina Salerno, consigli per il “primo incontro”: Instagram in tilt

Sabrina Salerno dispensa sui social un’altra delle sue pillole di saggezza, per la gioia dei sempre più numerosi fan e follower.

In questi giorni Sabrina Salerno è più attiva che mai sui social, con post e storie che stuzzicano, divertono e invitano alla riflessione il suo pubblico virtuale. Su Instagram, dopo un post in cui si è mostrata senza reggiseno, con maglietta bianca bagnata e curve in bella mostra, la showgirl ligure dice la sua sui “primi incontri” con persone sconosciute.

La teoria di Sabrina Salerno

“La prima impressione, quando incontri qualcuno, sarà sempre quella giusta…”: così scrive Sabrina Salerno nel suo ultimo post su Instagram, dove pubblica una foto (stavolta in tenuta sportiva) che, come sempre, mette in risalto tutto il suo fascino e la sua sensualità. Forse la Nostra ha subito una delusione da qualcuno e rimpiange di non aver dato retta al suo istinto, o al contrario ha avuto conferma della bontà o della rettitudine di una persona che l’aveva convinta al primo colpo? Non è dato saperlo, ma il principio è sempre valido…

Come accennato, il pubblico virtuale di Sabrina Salerno ha risposto a questo suo ultimo post con una valanga di like, condivisioni e commenti. “Esatto. Sei bellissima e sei un capolavoro di donna. 👍💋Ti stimo sempre. 💋” chiosa un utente. Un altro gli fa eco: “E già di solito per me la prima è sempre quella giusta”. E un altro ancora, addirittura in lingua straniera: “Exacto, me impresionaste…la primera vez que te vi”. Questa sì che è una buona impressione!

