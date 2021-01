Rudy Zerby, ira contro Sangiovanni: baraonda in studio VIDEO

Da parte di Rudy Zerby arriva un rimprovero molto aspro nei confronti del giovane allievo Sangiovanni. Ad ‘Amici’ è alta tensione.

Da tanti anni Rudy Zerbi fa parte del cast di ‘Amici‘. E piace a tutti per la sua umanità, per la capacità di entrare in empatia con i suoi studenti ed anche con il pubblico a casa. Inoltre pure sui social network l’ex presidente di Sony BMG Records Italia è sempre piaciuto per la capacità innata di innescare il sorriso in tanti e per il buonumore che sa trasmettere.

Leggi anche –> Aurora Ramazzotti, le molestie del vicino di casa: lei svela tutto VIDEO

Senza contare anche le tante operazioni volte alla beneficenza, fatte in particolar modo per aiutare i bambini più bisognosi. Però pure lui a volte perde le staffe. E questo è proprio ciò che è capitato con Sangiovanni. Zerbi ha duramente redarguito il cantante e pure la produzione di ‘Amici’. Il 51enne di Lodi ha accusato Sangiovanni di non avere ultimato tutti i compiti richiesti. In particolare il giovane non ha provveduto a preparare i cori per il brano ‘Like a Prayer’. Cosa che è emersa al momento dell’esibizione. Anche Aka7even ha dovuto subire la reprimenda di Rudy Zerbi. Che di musica ne sa a pacchi e pretende giustamente di raggiungere ogni volta la perfezione. Sangiovanni si è giustificato affermando che alcuni suoi compagni avrebbero dovuto fare la loro parte nella preparazione dei cori richiesti.

Leggi anche –> Alba Parietti, l’accusa alle donne: “I problemi partono da loro”

Rudy Zerbi, duro rimprovero a Sangiovanni: “Non hai fatto il tuo dovere”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @sangiovannisoft

C’era bisogno di ore aggiuntive in studio per portare a compimento il lavoro ma ciò non è risultato possibile. Alla fine la questione è finita al centro delle attenzioni di Maria De Filippi in persona. Lei ha pensato che anche la produzione possa essere caduta in fallo in tutto ciò. Interpellato un responsabile, questi ha dato piena ragione a Rudy Zerbi.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Jennifer Lopez, lato b da sogno e gambe da favola in spiaggia FOTO

Il responsabile della produzione ha anche sottolineato come Sangiovanni abbia avuto a disposizione tre settimane di tempo per portare a compimento l’incarico richiesto. “Ma come se non bastasse, mi hai messo in bocca parole che non ho mai esclamato. Mai ho detto che tu non dovevi fare la canzone”, ha chiosato duramente il responsabile di studio contro Sangiovanni.