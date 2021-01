Rosanna Vaudetti è stata per anni un’annunciatrice Rai, scopriamo chi è: età, carriera e vita privata della donna nativa di Ancona.

Rosanna Vaudetti è stata una delle prime annunciatrici della Rai, sicuramente quella più rappresentativa degli anni ’60-’70. Nata ad Ancona nel periodo della Seconda guerra mondiale, da giovanissima venne sfollata con la famiglia nel piccolo paese di San Ginesio in provincia di Macerata. Finite le ostilità tornò ad Ancona dove affrontò tutto il percorso di studi fino alla Laurea in Scienze Politiche. Il suo desiderio era quello di diventare una giornalista ed intraprese quel percorso lavorativo sino al 1961 (aveva 24 anni), anno in cui vinse il concorso Rai e divenne un’annunciatrice, o come venivano chiamate all’epoca una “signorina buonasera”.

Quel ruolo le permise di farsi conoscere da tutto il pubblico italiano, ma anche di ricevere l’attenzione di produttori televisivi e conduttori. Lavora come conduttrice in alcuni eventi da una serata per tutto il decennio e nel 1971 viene scelta per la conduzione di Giochi senza frontiere, programma nel quale rimarrà sino al 1976. Nel 1972 il suo volto fu il primo ad essere trasmesso a colori durante le prove tecniche dell’emittente pubblica. Ha affiancato Mike Bongiorno in Un Disco per l’Estate, Salvetti nel Festivalbar, Pippo Baudo e Corrado nelle prime edizioni di Domenica In.

Rosanna Vaudetti, chi è l’ex annunciatrice Rai

Dopo aver preso parte a diverse edizioni di Che Tempo Fa? e alcune di Meteo 3, nel 1999 decide di lasciare il suo ruolo principale di annunciatrice e di lasciare anche la Rai dopo oltre trent’anni di collaborazione e successi. La corteggia Mediaset, ma lei decide di trasferirsi a Tv2000. Il ritiro definitivo dal mondo della televisione avviene al termine del 2001, dopo aver completato 40 anni di onorata carriera.

Nel 2008 ha accettato di fare un piccolo cameo per la serie tv Rai, Incantesimo. Nel 2011-2012 ha partecipato in qualità di giurata a La Prova del Cuoco e spesso viene invitata come opinionista di Verdetto Finale. Sposata dal 1965 con Antonio Moretti, padre dei suoi due figli, è rimasta vedova nel 2020, dopo 55 anni di matrimonio.

