Roma Termini, strappa mascherina a passeggera e la bacia a tradimento

Un venditore ambulante toglie di colpo la mascherina ad una donna scesa da un treno la bacia. Gesto che terrorizza la sua vittima.

Un venditore ambulante ha sorpreso una donna strappandole la mascherina per poi baciarla e scappare via. È successo alla stazione Termini a Roma. Autore di questo folle gesto un 30enne originario della Romania, che poi si è dato alla fuga cercando di dileguarsi tra la gente che ogni giorno affolla la struttura, nonostante le limitazioni sugli spostamenti legati alla pandemia.

Per fortuna però le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare questo maniaco. Per il quale è giunta infine la condanna dopo un regolare processo, dopo diversi mesi dal fatto. La vicenda risale infatti ad agosto 2020, con il venditore ambulante che aveva adocchiato per puro caso una donna appena scesa da un treno. Questi le si era avvicinato togliendole via la mascherina per poi baciarla e scappare.

Mascherina strappata a donna, venditore ambulante la bacia e fugge: arrestato

Per riuscire in questo intento aveva chiesto alla sua vittima se fosse intenzionato ad acquistare qualcosa tra le cianfrusaglie che proponeva in vendita, sferrando di colpo il proprio attacco a tradimento. La donna si era messa ad urlare di colpo, complice anche il comprensibile timore di potere finire contagiata. Sulle prime i carabinieri di pattuglia a Roma Termini non erano riuscite a raggiungere l’uomo.

Appena qualche ora dopo però lo hanno poi rintracciato e fermato. Il rumeno aveva negato fin da subito qualsiasi addebito a suo carico. Ma le immagini estrapolate dalle telecamere di sicurezza installate in zona lo hanno inchiodato in maniera inequivocabile. Ora il tribunale ha emesso una condanna a suo carico pari ad un anno e 4 mesi per violenza carnale.