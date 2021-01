Reggio Emilia, Mauro muore a causa del virus: aveva 45 anni FOTO

Un’altra giovane vittima uccisa dal virus. Mauro aveva solo 45 anni e si è spento a Reggio Emilia senza potere fare niente per salvarlo.

Ancora una volta la pandemia in corso ha contribuito in maniera importante a fare sfociare in tragedia un ricovero in ospedale. A 45 anni è morto infatti Mauro Zanardi, residente a Boretto, piccola località in provincia di Reggio Emilia e finito da giorni all’interno del ‘Santa Maria Nuova’ della città emiliana. Lo aveva colpito una malattia importante, con anche una infezione sopraggiunta per via del virus.

Alla fine il quadro clinico di Mauro è peggiorato sempre di più ed il suo fisico provato non ha retto. La morte è avvenuta nello scorso fine settimana. Nella giornata di lunedì 11 gennaio si sono già svolti i funerali, con un rito riservato a pochissimi parenti, come imposto dalle normative anti contagio attualmente in corso. A piangerlo sono diversi parenti tra genitori, fratello, cognata e le due nipoti, ma non solo. La morte di Mauro a Reggio Emilia ha colpito in tanti, per via della sua età relativamente giovane.

Reggio Emilia, la morte di Mauro segna tutta la comunità

È vero che lui era già sotto sforzo per via di una malattia pregressa, ma quanto di triste gli è accaduto deve fare da monito a tutti. Ci sono anche situazioni per le quali soggetti giovani e senza alcuna patologia in corso hanno pagato con la vita il fatto di essere divenuti infetti.

A causa di responsabilità direttamente imputabili a loro oppure per sfortunate casualità. Sul web in tantissimi stanno ricordando Mauro, rimarcando in particolar modo le sue grandi passioni, ovvero la musica ed i motori. Proprio a Boretto ammonta a 7 adesso il numero di morti legati alla pandemia, dopo la prematura dipartita di Mauro.