Ps5 torna disponibile su Amazon domani? Tenete d’occhio questi link

Ps5 potrebbe tornare disponibile su Amazon domani 13 gennaio, il rischio è che non vi resti a lungo: tenete d’occhio questi link.

Probabilmente è stato il successo di Ps4, o forse il desiderio di avere una console più performante dopo 7 anni in compagnia di quella precedente, o ancora un 2020 in cui il tempo passato in casa ha acuito la voglia di giocare ai videogiochi, fatto sta che Ps5 è stata la console Sony più venduta al lancio nella storia della compagnia nipponica. Questo nonostante ci fosse la carenza di scorte dovuta proprio al Covid-19.

L’assenza dagli scaffali degli store fisici e di quelli digitali della ammiraglia di casa Sony non ha fatto che acuire la domanda da parte dei compratori e durante il periodo di Natale questa assenza è diventata un trend topic sui social. Milioni di utenti ironizzavano proprio sulla voglia frustrata di possedere una Ps5, consapevoli che prima del 2021 non ci sarebbe stata speranza di afferrarne una copia.

Ps5 torna disponibile su Amazon? Ecco quali link tenere d’occhio

Nei giorni scorsi la compagnia nipponica ha rassicurato i fan che nel 2021 verranno prodotte un numero record di console al fine di soddisfare l’enorme richiesta del mercato. Gli analisti, basandosi sulle indagini di mercato e sulle dichiarazioni di Sony, hanno ipotizzato che in questo primo anno di vita Ps5 potrebbe vendere addirittura 20 milioni di modelli. Curiosità e previsioni a parte, la domanda che tutti si pongono è: quando tornerà disponibile?

Da giorni gira la voce che Ps5 presto tornerà a disposizione sullo store di Amazon e alcuni rumor indicano in domani 13 gennaio la data in cui la console verrà inserita nuovamente nelle pagine dedicate (quella per la versione standard e quella per la versione only digital). Attualmente né Sony né Amazon hanno confermato le voci, dunque è probabile che la voce non si riveli vera. Tuttavia se siete interessati all’acquisto e volete controllare quanto di vero emerso in queste ore potete controllare i seguenti link:

