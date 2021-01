Pierpaolo Petrelli duro con la famiglia: “Ma che c***o hanno combinato?”

Pierpaolo Petrelli è incredulo ed arrabbiato per quello che hanno detto i suoi familiari negli ultimi giorni.

Quello visto ieri notte nella casa del Grande Fratello Vip è un Pierpaolo Petrelli inedito, deluso, amareggiato e infuriato per quello che nei giorni scorsi ha detto la sua famiglia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la dichiarazione del fratello Giulio, il quale ha ammesso candidamente e pubblicamente di preferire Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi. Un’affermazione che ovviamente ha causato un dispiacere alla modella italo-persiana e all’ex velino.

Nelle scorse ore Giulia si è sfogata proprio sull’accaduto con Adua del Vesco, quindi ha avuto un confronto con Pierpaolo, il quale si è mostrato costernato di fronte alla donna per cui prova una forte passione: “Mi vergogno per quello che hanno fatto. Ma che ca**o hanno combinato? Come cavolo gli è venuta in mente questa cosa? Per me è pure follia…”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Pierpaolo Petrelli deluso dalla sua famiglia

Al di là del giudizio espresso, irrispettoso nei confronti della ragazza, Pierpaolo è deluso dal mancato rispetto della parola data: “Ho detto loro ‘non esponetevi, non vi intromettete nelle cose mie’. Non hanno rispettato il patto che avevamo fatto…Non ho parole per quello che hanno combinato. Devono rispettare te e chiunque io voglio al mio fianco…”. Tornando poi alla frase di Giulio, l’ex velino aggiunge: “Mio fratello non avrebbe dovuto fare tutto questo. Mi chiedo solo perché l’ha fatto?! Da lui non me l’aspettavo, non sto bene adesso…”.

Leggi anche ->Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli hot sotto le lenzuola, il GF Vip censura

Il gieffino non risparmia nemmeno la madre, concludendo il proprio sfogo così: “Questo è il secondo imbarazzo del 2021, prima mia madre e adesso mio fratello, non ci voglio nemmeno pensare… Non accetto questa cosa, non ce la faccio. Non gli permetto nemmeno d’intromettersi nel mio ruolo da genitore”.

Leggi anche ->GF Vip, retroscena inedito: Pierpaolo Petrelli “respinto” dall’ex Ariadna