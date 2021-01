Netflix fa uscire un film a settimana: ecco tutti i prossimi titoli

Il colosso dello streaming ha promesso che ogni settimana verrà caricato almeno un film! Ecco tutti i prossimi titoli del 2021 su Netflix.

I fan di Netflix non si annoieranno mai in questo nuovo anno! La piattaforma, infatti, ha annunciato di voler far uscire almeno un film a settimana nel 2021, con una grande varietà di generi e titoli diversi, così da dare varietà al già ricco catalogo. Tantissime star e titoloni per questa nuova stagione di uscite, ecco tutti i prossimi titoli già annunciati.

Netflix, ecco i prossimi film che usciranno

Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Dwayne Johnson, Sandra Bullock, Meryl Streep, Idris Elba sono solo alcuni dei grandi nomi che accompagneranno gli spettatori in questa nuova “stagione” di Netflix. Ecco tutti i titoli e i generi che prossimamente vedremo sulla piattaforma streaming più famosa al mondo.

Leggi anche–> San Patrignano, Letiza Moratti sul docu-film di Netflix: “Un’occasione persa

Per quanto riguarda l’action, i prossimi titoli saranno Army of the Dead, Awake, Kate, Outside the Wire, Red Notice, Sweet Girl. Per gli amanti del cinema horror, invece, avremo Fear Street Trilogy, No One Gets Out Alive, There’s Someone Inside Your House, Things Heard and Seen. Col fiato sospeso del thriller avremo Blood Red Sky, Beckett, Escape from Spiderhead, Intrusion, Munich, O2, Night Teeth, The Swarm, The Woman in the Window.

Leggi anche–> Lupin su Netflix, chi è il protagonista Omar Sy: età, foto, carriera

Beauty, Blonde, Bombay Rose, Bruised, Concrete Cowboy, Fever Dream, Malcolm & Marie , Monster, Penguin Bloom, Pieces of a Woman, The Dig, The Guilty, The Hand of God, The Power of the Dog sono invece i titoli per il drama che ci aspettano su Netflix. Ci sarà spazio anche per la commedia con 8 Rue de l’Humanité, Afterlife of the Party, Bad Trip, Don’t Look Up, Double Dad, I Care A Lot, Moxie, The Last Mercenary, Thunder Forc.

La stagione 2021 di Netflix si preannuncia ricca di titoli interessanti per tenere alto il morale degli spettatori anche in questi tempi bui.