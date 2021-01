Milan Torino Coppa Italia: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Milan e Torino è valido per gli ottavi di Coppa Italia: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Non c’è tregua per le squadre italiane impegnate nelle principali competizioni. Appena 24 ore dopo il posticipo della Serie A TIM tra Spezia e Sampdoria, infatti, arriva il primo degli ottavi di Coppa Italia. Quello tra i rossoneri del Milan e i granata del Torino, ormai quasi un classico di questa competizione.

Le due squadre hanno in campionato posizioni di classifica totalmente diverse: se infatti il Milan è la squadra capolista con 40 punti e domenica sera ha ripreso la sua corsa scudetto, il Torino è imbrigliato nella parte bassa della classifica con 12 punti e non riesce ad avere una continuità di rendimento.

Precedenti di Milan – Torino e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro tra i padroni di casa del Milan e il Torino è un’esclusiva Rai e sarà quindi visibile per tutti su Raiuno a partire dalle 20.45, ma non solo. Infatti, chi non potrà seguire davanti al teleschermo la partita, ha la possibilità di vederla in diretta streaming su Raiplay, piattaforma web del servizio pubblico, sempre in chiaro.

Per ben 23 volte queste due squadre si sono affrontate in scontri diretti in Coppa Italia, due delle quali nelle ultime 5 edizioni. Tra i precedenti illustri fra le due formazioni, si ricorda la finale del 1971 vinta dal Torino ai calci di rigore. Equilibratissimo il bilancio tra le due formazioni, con otto vittorie del Torino, sette dei rossoneri e otto pareggi. Gli ultimi due scontri diretti sono invece appannaggio del Milan.

Milan e Torino, le due squadre in campo: le formazioni

Pioli e Giampaolo stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni in campo:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Tonali, Calabria; Castillejo, Diaz, Hauge; Leao.

TORINO (3-5-1-1): V. Milinkovic; Bremer, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Segre, Rincon, Linetty, Ansaldi; Gojak; Zaza.