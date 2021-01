Macerata, si cerca 15enne scomparsa: “L’hanno vista con un uomo”

I carabinieri stanno conducendo le indagini in merito ad una adolescente sparita presso Macerata. Cosa si sa di lei al momento.

A Macerata in tanti sono in angoscia totale per la scomparsa di una ragazzina. “S. è scomparsa da sabato 9 gennaio 2021”, fa sapere una avvocatessa che sta seguendo qusto caso. Lei ha 15 anni e secondo quanto si apprende da alcuni testimoni, è stata vista in compagnia di un uomo al terminal dei bus della città marchigiana. L’adolescente viveva all’interno di una comunità nella provincia di Macerata.

L’adulto in questione risulta abitare proprio nelle immediate vicinanze della struttura per minori. L’avvocatessa fa sapere che lei ed il marito sono la famiglia affidataria della 15enne e che per un anno se ne sono presi cura. Ancora oggi continuavano ad ospitarla per due weekend al mese e la comunità ha avvisato la donna di questa improvvisa sparizione. La ragazza scomparsa è originaria dell’estero ma si trova in Italia sin da quando aveva pochi mesi di vita. Attualmente frequentava il primo anno di liceo artistico proprio a Macerata.

Macerata, in corso le ricerche della 15enne scomparsa

Nel corso dell’ultimo suo avvistamento la ragazzina indossava un paio di jeans ed un pellicciotto di colore nero. Non aveva con sé il telefono cellulare, lasciato probabilmente di proposito in comunità. Questo contribuisce a rendere più difficoltose le sue ricerche. Si ritiene, alla luce di ciò, che la sua fuga sia stata premeditata e preparata nel dettaglio.

La donna che si era presa cura di lei ritiene che mai la 15enne si sarebbe allontanata da sola di notte, in inverno, senza avere qualcuno su cui potere ricevere un appoggio. La giovanissima viene descritta come una ragazza molto fragile. Proprio a dicembre lei era fuggita dalla comunità per raggiungere la madre naturale, che vive ad Ancona. Ma la donna in questione l’aveva ricondotta in comunità. Le ricerche sono affidate ai carabinieri di Macerata.