I luoghi migliori dove vivere per ogni segno zodiacale

La geografia astrologica rivela quali sono le città e i luoghi dove vivere per ogni segno dello Zodiaco

Capita a volte di visitare una città, un luogo e sentirsi incredibilmente a casa, ispirati, come se in qualche modo quel posto ci appartenesse. Sono tanti i fattori che possono influire in questa sensazione e per gli appassionati di astrologia la risposta è nel proprio segno zodiacale.

Secondo l’astro-geografia, ovvero la branca dell’astrologia che studia i segni zodiacali in relazione alla geografia, ci sono luoghi in cui le caratteristiche del segno vengono meglio espresse e di conseguenza una persona si sente meglio e vive meglio. Una visione più chiara e precisa la si ha però solo con il tema natale astro-geografico: si vede infatti in quali luoghi della terra passava la linea di Marte, del Sole, della Luna e degli altri pianeti al momento della propria nascita.

Per avere il tema natale astro-geografico bisogna rivolgersi ad un esperto in materia, ma qualche indicazione sul luogo giusto per voi lo potete avere anche consultando la lista dei luoghi migliori per ogni segno zodiacale.

Dove vivere secondo il proprio segno zodiacale

Ogni segno dello zodiaco ha delle peculiarità caratteriali che lo rendono a proprio agio in un luogo piuttosto che in un altro. Ci sono città che sembrano fatte su misura per chi è un avventuriero e altre per chi vuole solo relax e quiete.

Cambiare città non è certo una passeggiata che si decide dall’oggi al domani, ma spesso il cambiamento, per quanto faticoso, ci porta la felicità che tanto aneliamo. Dunque se state meditando di cambiare aria questi sono i Paesi più adatti per ogni segno zodiacale secondo l’astrologa australiana Kelli Fox.