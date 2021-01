Jennifer Lopez, lato b da sogno e gambe da favola in spiaggia FOTO

È letteralmente strepitosa e straripante, Jennifer Lopez. La cantante ed attrice si mostra in tutto il suo splendore in una vacanza ai Caraibi.

Si è goduta il sole esotico di Turks and Caicos, Jennifer Lopez. E la cantante newyorkese originaria di Porto Rico fa morire tutti (e tutte) di invidia, non solo per il fatto di trovarsi in riva all’oceano, su spiagge candide ed in acque cristalline. Infatti J-Lo, a 51 anni, mostra anche un fisico pazzesco.

Davvero da urlo. Sul suo profilo personale Instagram la cantante, attrice e produttrice fa vedere il suo lato b ormai entrato nella leggenda. Con indosso un succinto costumino di colore verde smeraldo e con una scollatura che calamita ogni sguardo, lei appare irresistibile. Purtroppo però la sua vacanza è già finita e la stessa Jennifer Lopez ha fatto sapere ai suoi tantissimi fans di essere già tornata a New York, trovando un freddo da cani.

Jennifer Lopez, che schianto anche a 51 anni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Assieme a lei c’era anche il suo fidanzato, Alex Rodriguez. E sono diversi gli scatti realizzati ai Caraibi da Jen, tra passeggiate in riva all’Atlantico e cocktail da sorseggiare sotto all’ombrellone. In una recente intervista al magazine ‘People’ poi lei ha ammesso di avere sofferto molto nel 2020. Come il mondo intero, del resto.

Ma adesso si guarda al 2021 con maggiore fiducia. Anche in questo senso gli scatti social che lei pubblica sui propri profili personali ed ufficiali sono sempre volti all’ottimismo. In particolar modo lei spera di potere tornare ad esibirsi davanti alla folla festane di ammiratori. I concerti le mancano e lei del resto manca ai fans. I quali non mancano ogni giorno di farle arrivare migliaia di messaggi social di affetto.