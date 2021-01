Jeff Bezos compie 57 anni: perché non è più l’uomo più ricco al mondo

Jeff Bezos è conosciuto da tutti come il CEO di Amazon, ma i suoi impegni e interessi sono numerosissimi. Scopriamo la sua storia.

Oggi, Bezos si prepara a spegnere ben 57 candeline. Il famosissimo CEO è nato a Jorgensen nel 1964. Già in tenera età mostra grande interesse per la tecnologia tanto da laurearsi diversi anni dopo in Ingegneria Elettronica presso l’Università di Princeton.

Grazie ai suoi sforzi e alle notevoli abilità imprenditoriali è riuscito a diventare il fondatore, Presidente e Amministratore delegato di Amazon: la più grande società di e-commerce del mondo. Scopriamo la sua storia.

Jeff Bezos superato, ora il più ricco del mondo è un altro

Bezos ha avuto un’infanzia movimentata. I suoi genitori si sono sposati da giovanissimi e il loro sogno di una vita insieme si è infranto poco più di un anno dopo. Sua madre si è poi risposata con un emigrato cubano che adotterà Jeff.

Dopo aver ottenuto la laurea a Princeton, inizia a lavorare a Wall Street per la società Fitel. Il suo compito era quello di costruire una rete per il commercio internazionale. Nel 1994 decide di fondare Amazon.com. Dopo un inizio faticoso a causa dello scoppio della bolla dot com, la società compie una scalata inarrestabile. Dal momento del lancio a oggi si è fatta la storia: Amazon Prime, Amazon Fresh, Amazon Echo e ancora Amazon Prime Air.

A ciò si aggiungono un Golden Globe e due Oscar vinti dalle produzioni di Amazon Studios. Per non parlare poi di Amazon Go, il supermercato totalmente automatizzato. Jeff Bezos è stato per anni l’uomo più ricco del mondo e attualmente ha un patrimonio di ben 184 miliardi di dollari. Sfortunatamente per lui qualcuno è riuscito a strappargli il gradino più alto del podio. Elon Musk, il fondatore di Tesla, si è guadagnato questo titolo con un patrimonio di oltre 185 miliardi di dollari. La sua è stata la scalata più rapida mai avvenuta nella storia.

Sicuramente, Bezos non smetterà di guadagnare cifre astronomiche e forse riuscirà ad arrivare di nuovo al primo posto. La competizione con Musk è appena iniziata.