Giorgio Manetti, il dubbio su Maria De Filippi: “Possibile non se ne accorga?”

In una recente intervista Giorgio Manetti ha espresso la propria perplessità su una delle scelte compiute da Maria De Filippi.

Giorgio Manetti è diventato un personaggio pubblico grazie alla partecipazione a Uomini e Donne. Il suo ingresso in studio ha portato ad una delle storie d’amore più amate dai fan della trasmissione: quella con Gemma Galgani. Tra loro, però, le cose non hanno funzionato e lui ha trovato in seguito la felicità con Caterina. Proprio l’incontro con la donna lo ha convinto a lasciare la trasmissione per godersi la storia con quella che al momento è la sua compagna.

Di lui all’interno del programma rimane il ricordo, non di rado infatti viene citato ed il suo rapporto d’amicizia con Tina Cipollari è tema di discussione anche all’interno di Uomini e Donne. Di recente l’ex cavaliere ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv nella quale esprime la propria perplessità riguardo la presenza di Gemma Galgani nell’ultima edizione: “E’ un’ottima conduttrice, ma non credo che le scelte le faccia soltanto lei. Ed è strano che continui a contare su Gemma”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Giorgio Manetti: “Normale pensare che il pubblico sia stanco”

In un secondo momento Giorgio spiega il perché di questa sua perplessità: “Normale pensare che il pubblico è stanco di lei dopo undici anni. Puntano molto su di lei. E’ l’unica che viene dal vecchio Uomini e Donne”. Conclusa la parentesi sul suo passato televisivo e relazionale, nell’intervista gli viene chiesto quali potrebbero essere i prossimi sbocchi televisivi.

Leggi anche ->Tina Cipollari, parla Giorgio Manetti: “Se la vedo con Vincenzo…”

Manetti svela di aver rifiutato l’invito di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip e ne svela il motivo: “Un’esperienza che non mi interessa vivere”. Questo significa che l’ex protagonista di Uomini e Donne non è interessato ai reality? Non esattamente visto che al tempo stesso lancia una candidatura per L’Isola dei Famosi: “Sarebbe una bella sfida con me stesso. Raz Degan è stato fenomenale. Il pubblico lo ha apprezzato e infatti ha vinto”.

Leggi anche ->Gemma Galgani, le critiche dell’ex Manetti: “Che si fa per la pagnotta”