Gilles Rocca compie 38 anni: cosa fa oggi dopo Ballando con le Stelle

Gilles Rocca oggi compie gli anni. Ripercorriamo insieme la sua carriera e scopriamo a cosa si sta dedicando in questo momento.

L’ultima volta, lo abbiamo visto essere incoronato vincitore a “Ballando con le Stelle” dove a ballato in coppia con Lucrezia Lando.

La sua carriera inizia molto prima di questa esperienza, ma la sua fama è nata in modo del tutto casuale durante Sanremo 2020. Scopriamo di più su di lui e sulla sua vita.

Gilles Rocca: i suoi progetti dopo la vittoria nel talent di casa Rai

Oggi è una giornata particolare per Rocca dato che è il suo compleanno. L’attore e regista compie 38 anni e sicuramente festeggerà questa giornata con la sua amatissima Miriam Galanti.

Leggi anche -> Gilles Rocca, la verità su Lucrezia Lando: “Tra noi è successo questo”

L’uomo è diventato famoso per una casualità: Rocca viene ripreso da una persona del pubblico mentre Bugo e Morgan litigano durante Sanremo 2020. Il suo aspetto non passa di certo inosservato e, in poco tempo, il web impazzisce perché vuole conoscere il nome del bellissimo fonico sul palco dell’Ariston.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il 38enne non era nuovo al mondo della televisione dato che lavora anche nella ditta di famiglia che si occupa di diverse produzioni Rai come Deminica in, Mezzogiorno in famiglia e tanto altre. Sfortunatamente, Rocca ha dovuto rinunciare al suo grande sogno: diventare un calciatore. Durante la sua esperienza professionale ha giocato nella Lazio e ha anche partecipato al reality “Campioni, il sogno“. Purtroppo però, ha dovuto rinunciare al suo sogno a causa di un brutto infortunio.

Leggi anche -> Gilles Rocca confessa: “Ho rischiato di perdere la vita”

L’uomo si rialza subito dopo la brutta esperienza con il calcio e viene chiamato per recitare in “Carabinieri“. Da quel momento ha partecipato a diverse fiction come i Cesaroni, Don Matteo e ha anche recitato nel film “Tre tocchi”.

Rocca si è anche dedicato alla scrittura di cortometraggi. Quello più famoso è “Metamorfosi” in cui ricopre il doppio ruolo di regista e attore. Il tema è la violenza sulle donne e tra i protagonisti c’è anche la fidanzata Miriam. La sua opera ha avuto successo ed è stata notata da Isabella Rauti. L’ex consigliere delle pari opportunità ha fatto diventare il corto un documento ufficiale del Ministero degli Interni.

Ad oggi sta invece lavorando al lungometraggio di “Metamorfosi”, ma questa volta si dedicherà completamente alla regia. I successi non riguardano solo la sua carriera, ma anche la sua vita privata. Pochi giorni fa, ha festeggiato con la fidanzata ben 12 anni insieme.