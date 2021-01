GF Vip, scoppia il caos: Elisabetta Gregoraci ha diffidato la Salemi?

Arrivano notizie bomba dalla Casa del GF Vip. Elisabetta Gregoraci ha fatto ritorno e si è confrontata con Pretelli e Salemi.

Elisabetta Gregoraci ha fatto ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip, lasciando il pubblico a bocca aperta. La donna si è confrontata con i concorrenti Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, sganciando all’ultimo una bomba che ha decisamente scioccato tutti i telespettatori. Che cosa è successo? Scopriamo insieme qualcosa di più su quanto accaduto durante l’ultima puntata di uno dei reality show più amati e seguiti d’Italia.

Leggi anche->Grande Fratello Vip, Grabriele Parpiglia: confessione choc su Dayane Mello

Innanzitutto la Gregoraci ha detto la sua in merito a Pretelli e la Salemi. “Sicuramente le cose vissute dentro al GF sono particolari, fuori le vivresti in un altro modo.” ha esordito. “Bisogna vedere dopo, quando si spegneranno le luci. Fuori sarà sicuramente diverso“. Poco dopo, Alfonso Signorini ha aperto il collegamento con il Cucurio, permettendo ad Elisabetta di confrontarsi con Pretelli.

Leggi anche->Elisabetta Gregoraci a Uomini e Donne? Maurizio Costanzo: “Merita il principe azzurro”

Elisabetta ha come prima cosa chiarito il fatto di trovarsi nella Casa in seguito all’invito del conduttore e non di sua iniziativa. “Ti ho sentito parlare, tutto quello che dite si sente e viene amplificato.” ha dichiarato rivolgendosi a Pretelli. “Eri anche preoccupato che da fuori io potessi dire qualcosa su di noi, su di te. Da quando sono uscita dal GF non ho mai parlato di nessuno nei salotti.” ha continuato. “Non avere questo tipo di timore, un po’ mi hai conosciuto”. La donna ha dunque tranquillizzato Pierpaolo, assicurandogli di non aver parlato di lui al di fuori della Casa. “Stai tranquillo, il mio GF è finito. Vado avanti, faccio le mie cose”.

Leggi anche->Elisabetta Gregoraci si presenta in studio senza quarantena, caos al GfVip

Subito dopo il confronto con Pretelli, è arrivato il turno di Giulia Salemi, che a parer della Gregoraci ‘parla parla tanto all’interno della Casa’. Elisabetta è entrata subito nel vivo del discorso con lei, dichiarando di essere stata spesso tirata in ballo, probabilmente involontariamente, dalla concorrente. “Ha insinuato tante volte sulla mia vita privata.” ha detto la Gregoraci, aggiungendo in seguito altri dettagli su quanto pronunciato da Giulia sul suo conto. proprio in quel momento l’ex concorrente ha sganciato la bomba. “Marcello ti darà una serie di cose che hai detto”. A quel punto è intervenuto Signorini, chiarendo immediatamente l’identità di Marcello. “È l’avvocato della Gregoraci”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Elisabetta Gregoraci contro Giulia Salemi: è partita la diffida?

Elisabetta Gregoraci ha lasciato tutto il pubblico a bocca aperta in seguito alla sua apparizione durante l’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip. “Marcello ti darà una serie di cose che hai detto.” ha dichiarato rivolgendosi a Giulia Salemi. Marcello è niente meno che l’avvocato della Gregoraci. “Mi hai diffidato?” ha immediatamente domandato la concorrente, senza però ricevere alcuna risposta. Elisabetta ha dunque davvero intenzione di querelare la Salemi? Poco dopo, la donna ha esordito con uno ‘Scherzi a parte’, gettando il pubblico nella confusione. Si è trattato soltanto di uno scherzo? Giulia si è comunque scusata nel caso in cui avesse davvero detto qualcosa di brutto sul conto della Gregoraci.