Gf Vip, Antonella Elia sulla graticola: “E’ pazza e va curata”

Francesca Cipriani ha lanciato un duro attacco ad Antonella Elia al Gf Vip, sostenendo apertamente Samantha De Grenet dopo l’ultima lite.

Antonella Elia ancora sotto i riflettori del Grande Fratello Vip. Ieri sera durante la nuova puntata del reality si è riparlato della sua lite con Samantha De Grenet. Quest’ultima è stata accusata dalla rivale con parole molto pesanti e aggressivi, tanto che Alfonso Signorini si è sentito in dovere di scusarsi pubblicamente. Ma l’opinionista è rimasta sulle sue posizioni. Francesca Cipriani, profondamente indispettita, non gliele ha mandate a dire…

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Antonella Elia nel mirino di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani si è scagliata contro Antonella Elia sostenendo apertamente Samantha De Grenet, anche alla luce di ciò che ha subìto e superato (per chi non lo ricordasse, più volte la De Grenet ha dichiarato di non voler strumentalizzare il fatto di essere ingrassata per via delle medicine che assume dopo aver sconfitto un tumore). “Ti avrei preso a calci nel sedere – ha tuonato sui social -. Un’opinionista non può permettersi di dire certe cose. Come si può permettere di offendere una donna malata?”.

Leggi anche –> Pomeriggio 5, Antonella Elia riconquistata da Pietro Delle Piane?

Francesca Cipriani, del resto, non è l’unica a essere convinta che un’opinionista di un reality così seguito e debba comportarsi diversamente, in virtù del ruolo che ricopre. La showgirl prossimamente impegnata con La pupa e il secchione e viceversa definisce esplicitamente Antonella Elia una persona cattiva e propone per lei una punizione esemplare: “Andrebbe cacciata dal Grande Fratello Vip. Stai zitta, se avessi sofferto davvero non ti permetteresti di fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te”, conclude. Se non è guerra, poco ci manca…

Leggi anche –> Antonella Elia cacciata dal Grande Fratello: la decisione clamorosa