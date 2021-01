Georgina Rodriguez posa in intimo: mai così sexy

La compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, mette in mostra un fisico mozzafiato in lingerie da vera e propria pantera.

In questo freddo inverno ci pensa Georgina Rodriguez ad alzare un po’ la temperatura. La bellissima ispano-argentina, 26 anni, compagna del grande calciatore Cristiano Ronaldo, ha posato in lingerie nera per una serie di scatti davvero bollenti destinati a una splendida collezione di moda del marchio italiano Yamamay. Vedere per credere.

Georgina Rodriguez in versione supersensuale

Georgina Rodriguez si è presa una pausa dai suoi tanti impegni familiari per promuovere una magnifica collezione e mettere in mostra un fisico davvero invidiabile. A quanto pare si è anche molto divertita: dall’espressione del suo volto si evince che sta facendo qualcosa che le piace molto.

Solo poche ore fa la stessa Georgina Rodriguez aveva mandato in tilt i propri follower con una nuova foto su Instagram. La fidanzata di Cristiano Ronaldo qualche settimana fa ha trascorso alcuni giorni a Dubai, dove il campione portoghese ha ricevuto il premio come Miglior calciatore del Secolo, postando alcune sue foto dagli Emirati Arabi (in una delle quali c’è lei in spiaggia in costume mentre guarda il mare, accompagnata da una poesia di Antonio Machado).

La bella argentina ha poi postato su Instagram altri scatti della vacanza, in particolare di lei in sella a una moto d’acqua: la foto è subito diventato virale tanto da incassare oltre due milioni di like nel giro di poche ore. E’ così che Georgina continua a far impazzire il suo esercito di 23 milioni di follower.